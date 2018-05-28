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Энергетики филиала «Удмуртэнерго» переведены в режим повышенной готовности

27 мая
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В связи с прохождением по территории Удмуртской Республики грозового фронта, сопровождающегося сильными порывами ветра до 20 м/с, в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» введен режим повышенной готовности (РПГ). Специалисты компании готовы в кратчайшие сроки восстановить работу энергообъектов в случае возникновения нарушений.

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Во избежание случаев отключения потребителей будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме восстановительных работ, для проведения которых подготовлены высокопроходимая техника, инструменты, материалы и средства защиты. Организованно дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиала и руководителей.

Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы региона разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО «Россети», другими территориальными электросетевыми организациями. Проверена рабочая готовность всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений могут быть привлечены 96 бригад в составе 217 человек, более 100 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций. Также в распоряжении филиала «Удмуртэнерго» находятся резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые в случае необходимости могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения, в первую очередь социально значимым объектам.

Контакт-центр энергокомпании готов в круглосуточном режиме принимать звонки от граждан по бесплатным прямым номерам: МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 (920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber.

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