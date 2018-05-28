В Удмуртии сотрудники ОМОН обезвредили шесть обнаруженных боевых снарядов Из дежурной части МВД по Удмуртской Республике в республиканское Управление Росгвардии поступило сооб...

Это надо знать! Не спешите быть обманутыми В начале пятидесятых годов на Западе получило широкое распространение некое новое учение под название...

Объекты Удмуртэнерго стабильно работают в условиях паводка В связи с повышением уровня паводковых вод в отдельных районах Удмуртской Республики в филиале ПАО «М...