Доброта - удел сильных. Борцы Удмуртии помогают детям помогать В коридоре ИТ-лицея № 24 с недавних пор красуется необычный ящик с надписью «Кто, если не мы. Добрый ...

Осторожно, двери…Поучительная история одного «заказа» Перед Новым годом обычно хочется переделать множество дел: приготовить подарки близким, обновить и ук...

Чем запомнилась Удмуртия немцу Ульриху Хайдену? Иностранные журналисты открыли для себя родниковый край На днях республику посетили сразу несколько иностранных журналистов. Коллеги из Германии, Болгарии и ...