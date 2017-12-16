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Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам

15 декабря
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О том, какие новые идеи будут реализованы в этом году, рассказал заместитель главы администрации города Ижевска по социальным вопросам Дмитрий Чистяков

Yolka2017 4 1 Елки-2018. В Ижевске полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам

Праздник на миллион

Центром новогодних гуляний в Ижевске по традиции станет Центральная площадь. Здесь, кроме традиционных горок, ярмарочных домиков, павильона для большой новогодней ярмарки, снежных и ледяных фигур, появится Луна−парк с аттракционами.

− Мы хотим, чтобы Новый год стал ярким, светлым, запоминающимся праздником для ижевчан и гостей столицы, − рассказывает Дмитрий Чистяков, − поэтому в этом году благодаря инвесторам появятся некоторые новшества. Это светящийся большой новогодний шар, впервые будет открыт сказочный снежный городок «Сказбург». Появится и селфи−зона. Кроме того, в сквере Вишневом будет создана еще одна новогодняя точка притяжения: здесь установят 12−метровую искусственную ель, а деревья украсит праздничная иллюминация.

Рядом с главной елкой Ижевска до конца декабря будут установлены пять ледовых скульптур − Дед Мороз со Снегурочкой и три фигуры−ловушки для активного отдыха детей. Кроме того, появятся четыре горки и световые фигуры − известные персонажи из советских мультфильмов. Дмитрий Чистяков назвал сумму, выделенную из бюджета Ижевска на подготовку к Новому году − один миллион рублей. Это немного меньше, чем в прошлом году. Однако в этот раз социально ответственные бизнесмены очень активны и предложили городу свою помощь в подготовке к празднику.

Они пришли со своими идеями, которые готовы реализовать, − отметил зам. главы по социальным вопросам. − Более 10,5 млн. рублей вложили партнеры в строительство катка и снежного городка, размещение световой конструкции на Центральной площади.

Кроме того, в Ижевске появится еще одна площадка для празднования Нового года − реконструированный в этом году бульвар Гоголя. На этом городском пространстве также будут установлены элементы праздничного оформления. Что касается «Сказбурга», то это будет отдельно выстроенный и обнесенный сказочным горбылем городок. Внутри − крепость, башни, подземелье, горки, гномы… Вход в эту зону отдыха будет платным от 100 руб. в будни до 200 рублей в выходные.

Главной проблемой, с которой столкнулись городские власти при оформлении Центральной площади, Дмитрий Чистяков назвал отсутствие льда и снега для изготовления праздничных фигур.

− В своих письмах Деду Морозу мы просим снега и льда, − пошутил замглавы ижевской администрации.

Город украшаем вместе

В Ижевске есть добрая традиция к Новому году украшать город всем миром. Глава Ижевска Юрий Тюрин обратился к руководителям ижевских предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности с просьбой внести свой вклад в оформление города.

Способствовать созданию праздничной атмосферы будет и объявленный в Ижевске конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни Ижевска−2018». Здесь восемь номинаций, которые охватывают самые разные группы участников. Заявки на этот конкурс принимаются до 20 декабря. Будем надеяться, что благодаря реализации творческих замыслов участников ижевчане и гости столицы Удмуртии получат новые места для селфи, восхищения и отдыха. В Ижевске также проводится конкурс вязаных игрушек «Новогодние фантазии». Как рассказала Татьяна Шитова, заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации города, до 22 декабря поделки собирают в районных администрациях. С 8 декабря по 15 января в Ижевске проходит акция совместно с благотворительным фондом «Мирабель − мир детям». Ее цель − сбор средств для приобретения специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья − воспитанников школы−интерната № 15. Горожане могут купить вязаные игрушки и таким образом поучаствовать в благотворительной акции или направить непосредственно денежные средства на помощь детям.

ЗНАЙ!

С 15 декабря в Ижевске начнется продажа елей и других хвойных деревьев, о местах торговли можно узнать на сайте города izh.ru

В Ижевске организованы открытые площадки для запуска новогодних фейерверков: ул. Клубная, 68/4, между ул. Кузебая Герда и Клубной с восточной стороны; набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады; в 50 метрах от ул. Камбарской, между ул. Шарканской и гипермаркетом «Лента»; спортплощадка напротив выставочного павильона «Метеор», в парке Березовая роща.

Когда откроются новогодние елки

16 декабря в 12.00 в парке Космонавтов открытие главной елки Индустриального района.

18 декабря в 16.00 на площадке у Дома народного творчества «Спартак» откроется главная елка Ленинского района.

21 декабря в 14.00 в парке им. С. Кирова откроется главная елка Октябрьского района.

22 декабря в 13.00 на площадке у ТЦ «Радуга» открытие главной елки Первомайского района.

23 декабря в 12.00 на парковке у ТРК «Столица» откроется главная елка Устиновского района.

23 декабря в 16.00 на Центральной площади состоится театрализованное открытие главной елки Ижевска

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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