Праздник на миллион
Центром новогодних гуляний в Ижевске по традиции станет Центральная площадь. Здесь, кроме традиционных горок, ярмарочных домиков, павильона для большой новогодней ярмарки, снежных и ледяных фигур, появится Луна−парк с аттракционами.
− Мы хотим, чтобы Новый год стал ярким, светлым, запоминающимся праздником для ижевчан и гостей столицы, − рассказывает Дмитрий Чистяков, − поэтому в этом году благодаря инвесторам появятся некоторые новшества. Это светящийся большой новогодний шар, впервые будет открыт сказочный снежный городок «Сказбург». Появится и селфи−зона. Кроме того, в сквере Вишневом будет создана еще одна новогодняя точка притяжения: здесь установят 12−метровую искусственную ель, а деревья украсит праздничная иллюминация.
Рядом с главной елкой Ижевска до конца декабря будут установлены пять ледовых скульптур − Дед Мороз со Снегурочкой и три фигуры−ловушки для активного отдыха детей. Кроме того, появятся четыре горки и световые фигуры − известные персонажи из советских мультфильмов. Дмитрий Чистяков назвал сумму, выделенную из бюджета Ижевска на подготовку к Новому году − один миллион рублей. Это немного меньше, чем в прошлом году. Однако в этот раз социально ответственные бизнесмены очень активны и предложили городу свою помощь в подготовке к празднику.
Они пришли со своими идеями, которые готовы реализовать, − отметил зам. главы по социальным вопросам. − Более 10,5 млн. рублей вложили партнеры в строительство катка и снежного городка, размещение световой конструкции на Центральной площади.
Кроме того, в Ижевске появится еще одна площадка для празднования Нового года − реконструированный в этом году бульвар Гоголя. На этом городском пространстве также будут установлены элементы праздничного оформления. Что касается «Сказбурга», то это будет отдельно выстроенный и обнесенный сказочным горбылем городок. Внутри − крепость, башни, подземелье, горки, гномы… Вход в эту зону отдыха будет платным от 100 руб. в будни до 200 рублей в выходные.
Главной проблемой, с которой столкнулись городские власти при оформлении Центральной площади, Дмитрий Чистяков назвал отсутствие льда и снега для изготовления праздничных фигур.
− В своих письмах Деду Морозу мы просим снега и льда, − пошутил замглавы ижевской администрации.
Город украшаем вместе
В Ижевске есть добрая традиция к Новому году украшать город всем миром. Глава Ижевска Юрий Тюрин обратился к руководителям ижевских предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности с просьбой внести свой вклад в оформление города.
Способствовать созданию праздничной атмосферы будет и объявленный в Ижевске конкурс на лучшее новогоднее оформление «Новогодние огни Ижевска−2018». Здесь восемь номинаций, которые охватывают самые разные группы участников. Заявки на этот конкурс принимаются до 20 декабря. Будем надеяться, что благодаря реализации творческих замыслов участников ижевчане и гости столицы Удмуртии получат новые места для селфи, восхищения и отдыха. В Ижевске также проводится конкурс вязаных игрушек «Новогодние фантазии». Как рассказала Татьяна Шитова, заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации города, до 22 декабря поделки собирают в районных администрациях. С 8 декабря по 15 января в Ижевске проходит акция совместно с благотворительным фондом «Мирабель − мир детям». Ее цель − сбор средств для приобретения специализированного оборудования для детей с ограниченными возможностями здоровья − воспитанников школы−интерната № 15. Горожане могут купить вязаные игрушки и таким образом поучаствовать в благотворительной акции или направить непосредственно денежные средства на помощь детям.
ЗНАЙ!
С 15 декабря в Ижевске начнется продажа елей и других хвойных деревьев, о местах торговли можно узнать на сайте города izh.ru
В Ижевске организованы открытые площадки для запуска новогодних фейерверков: ул. Клубная, 68/4, между ул. Кузебая Герда и Клубной с восточной стороны; набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады; в 50 метрах от ул. Камбарской, между ул. Шарканской и гипермаркетом «Лента»; спортплощадка напротив выставочного павильона «Метеор», в парке Березовая роща.
Когда откроются новогодние елки
16 декабря в 12.00 в парке Космонавтов открытие главной елки Индустриального района.
18 декабря в 16.00 на площадке у Дома народного творчества «Спартак» откроется главная елка Ленинского района.
21 декабря в 14.00 в парке им. С. Кирова откроется главная елка Октябрьского района.
22 декабря в 13.00 на площадке у ТЦ «Радуга» открытие главной елки Первомайского района.
23 декабря в 12.00 на парковке у ТРК «Столица» откроется главная елка Устиновского района.
23 декабря в 16.00 на Центральной площади состоится театрализованное открытие главной елки Ижевска
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