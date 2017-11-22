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Елена Капитоненко возглавила Союз журналистов Удмуртии

7 ноября
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23316435 872831442876064 3140741520761147146 n Елена Капитоненко возглавила Союз журналистов Удмуртии

Сегодня, 7 ноября, председателем Союза журналистов Удмуртии была избрана Елена Капитоненко, экс-пресс-секретарь предыдущего главы Удмуртии Александра Соловьева.

Людмила Прокошева, возглавлявшая это общественное объединение с 1996 года, сложила полномочия. На собрании Союза журналистов она предложила кандидатуру своей дочери - Елены Капитоненко. Большинством голосов решение было принято.

Напомним, Елена Капитоненко в марте 2014 года стала пресс-секретарем тогда еще врио главы Удмуртии Александра Соловьева, но с назначением в апреле 2017 года Александра Бречалова врио главы республики была освобождена от должности.

Справка

Капитоненко Елена Рудольфовна родилась в Глазове 19 апреля 1970 года. Окончила Уральский государственный университет по специальности журналистика. Работала корреспондентом в различных изданиях; 1994-1999 занимала должность редактора отдела информации телекомпании «Новый регион»; 1999-2002 - шеф-редактор ОАО «Телерадиокомпания «Новое время». С 2002 работала в Нижнем Новгороде сначала ведущей департамента информационного вещания ЗАО «ТНТ-Нижний Новгород», после ведущей некоммерческого партнерства «Губернская телерадиокомпания «Кремль». С 2014 по 2017 - пресс-секретарь главы Удмуртской Республики, руководитель пресс - службы главы и правительства Удмуртской Республики администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

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