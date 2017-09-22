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Электронный сервис Росреестра защитит собственность от мошенников

21 сентября
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1 Электронный сервис Росреестра защитит собственность от мошенников

Преимущества получения государственных услуг Росреестра в электронном виде состоят в экономии времени на визит в офис, в снижении размера государственной пошлины на 30 процентов, а также возможности их получения из любой точки в удобное время суток.

Управление Росреестра по Удмуртской Республике напоминает о сервисе «Личный кабинет правообладателя» на сайте ведомства. Он позволяет владеть информацией о принадлежащей правообладателю недвижимости, находящейся в республике и в других регионах страны.

Для работы в личном кабинете необходима регистрация на портале госуслуг и подтверждение личности в центрах обслуживания заявителей.

В личном кабинете правообладатель может подать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, а также заявление на получение единой процедуры, исправление технической ошибки. Здесь же формируется заявка на предварительную запись, получение сведений ФГИС ЕГРН. В дальнейшем, используя ключи доступа, сведения о недвижимости предоставляются в максимально короткие сроки.

Настроив уведомления, сервис оповестит правообладателя sms-сообщением или электронным письмом о любых «движениях» с объектом недвижимости – переходе права, изменениях характеристик, ограничениях (обременениях) права, наложении (прекращении) ареста на имущество и других переменах. Кроме того, можно заявить и о невозможности проведения любых действий с недвижимостью без личного участия.

Фото: nlyalyago.ru

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