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Электронный сервис поможет жителям Удмуртии собрать документы для сделки с недвижимостью

17 января
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Gallery!rqq Электронный сервис поможет жителям Удмуртии собрать документы для сделки с недвижимостью

Сбор документов — это неотъемлемый процесс любой сделки с недвижимостью — купли-продажи, дарения, наследования, мены, ренты, аренды и других. При этом, перечень необходимых для государственной регистрации прав документов во многом зависит от вида недвижимого имущества — жилые и нежилые помещения, здания и сооружения, предприятия, земельные участки и т. д.

Жители Удмуртии могут собрать документы на государственную регистрацию прав, определить размер государственной пошлины и сроки регистрации прав, обратившись к электронному сервису «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра https://rosreestr.ru в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам» или «Специалистам», напоминают в Управлении Росреестра по УР.

Выбрав из предложенного списка объект недвижимости и вид сделки, которая должна быть с ним совершена, и заполнив анкету с уточняющим вопросами, сформируется перечень необходимых для предоставления услуги документов. Кроме того, используя сервис, можно оценить полноту уже имеющегося пакета документов.

Следующий шаг — регистрация права собственности. На сегодняшний день подать заявление можно в офисах МФЦ «Мои документы».

Фото: riamo.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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