Главная » Электричка в Глазове насмерть сбила 20-летнего молодого человека

Электричка в Глазове насмерть сбила 20-летнего молодого человека

10 февраля
0
1452780326146050140 Электричка в Глазове насмерть сбила 20-летнего молодого человека

В Удмуртии следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования на железной дороге. По информации Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, под электропоезд попал 20 – летний житель города Глазова. Молодой человек получил смертельные травмы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Проверяется и версия о суициде.

Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движения поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: toyota-axsel.ru

Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо