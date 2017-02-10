В Удмуртии следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования на железной дороге. По информации Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, под электропоезд попал 20 – летний житель города Глазова. Молодой человек получил смертельные травмы.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Проверяется и версия о суициде.
Следователями готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движения поездов и оборудовании подвижных составов видеорегистраторами.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: toyota-axsel.ru
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