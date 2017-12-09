‒ Сергей Игоревич, прежде всего, хотелось бы определиться, где заканчивается религия и начинается сектантство? Как отличить церковь от секты и опознать именно тоталитарную секту?
‒ Первым понятие «тоталитарная секта» ввел в оборот известный специалист‒религиовед Алекса́ндр Дво́ркин. Было это в 1993 году в его книге «Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования». Алекса́ндр Леони́дович под тоталитарными сектами понимает маргинальные, радикальные, экстремистские и террористические организации с религиозной или псевдорелигиозной идеологией, своими харизматическими лидерами, «духовными» писаниями, культовой и внекультовой практикой, которые наносят реальный вред психическому и физическому здоровью людей, представляя реальную угрозу в масштабах отдельного региона, страны, континента, всего мира. Сегодня разработана подробная их классификация, критерии, по которым можно определить тоталитарный характер той или иной секты.
‒ Говорят, что существует перечень подобных организаций, своеобразный «черный список». Это правда?
‒ При советской власти такой список запрещенных организаций был. Правда, он был закрытый, «для служебного пользования». В списке были те же Свидетели Иеговы, «инициативники», сторонники Совета Церквей евангельских христиан‒баптистов, радикальные группы пятидесятников. Эти организации находились под особым контролем. Но при этом их особо не «душили», как при Сталине, а просто штрафовали. Однако по тем временам штраф в 50 рублей был весьма ощутимым наказанием. Самых ярых «антисоветчиков» сажали. Но статьи там находили другие, за тунеядство, к примеру. Контроль был очень жестким. А когда Советский Союз рухнул, исчезла и эта контрольно‒надзорная система. К тому же в новой России поменялось законодательство: оно тогда было, наверное, самое либеральное в мире, и те организации, которые при советской власти преследовали, попали в категорию «нормальных». То есть «черного списка» не стало. Единственные, кому не повезло, это были Свидетели Иеговы, которых и раньше не особо любили, и сейчас они оказались не в чести.
Вот здесь еще нужно отметить, что в законодательстве современной России, в частности в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях», термины «секта» и «тоталитарная секта» отсутствуют, в отличие, например, от Франции, где это есть, как есть и перечень из 178 религиозных организаций, которые отнесены к «деструктивным сектам».
Если говорить о Свидетелях Иеговы, которые были запрещены в апреле этого года, то они подпали под действие закона 114‒ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», где регламентируется деятельность не только религиозных организаций, но и политических партий, например. Это очень серьезно, потому что в результате Свидетели Иеговы лишились всей своей инфраструктуры, имущества. Вне закона оказались Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России и более трехсот местных организаций, в том числе пять в Удмуртии, а также все религиозные группы.
‒ Времена «перестройки» существенно сказались на структуре конфессионального ландшафта России и Удмуртии.
‒ Запретов не стало, и в нашу страну просто хлынули разного рода миссионеры. Потому что весь мир уже был поделен на сферы влияния между католиками, протестантами, мусульманами. Оставался один «атеистический заповедник» ‒ Советский Союз. Это был, действительно, мощный миссионерский бум, когда за год приезжало более пятисот проповедников самого разного толка из самых экзотических стран. Все эти харизматические церкви и новые религиозные движения появились в период перестройки. Это был глобальный план евангелизации нашей страны. Была поставлена стратегическая задача ‒ сделать Русскую православную церковь явлением вчерашнего дня. Логика была проста. Поскольку постсоветская Россия строила «развитой капитализм», следовательно, и религиозная идеология должна быть соответствующей. А согласно Максу Веберу, это протестантизм. Так у нас стали широко распространяться новые протестантские организации. Первоначально их возглавляли зарубежные «кураторы» ‒ американские проповедники, очень хорошо подготовленные. А потом они воспитали команду своих преемников – молодых лидеров с Украины, местных активистов, получивших религиозное образование в Прибалтике и за рубежом. И они возглавили протестантские церкви, названия которых сегодня известны всем.
В те времена бесконтрольной религиозной свободы протестанты были более активны, чем Православная церковь. Православным было некогда: с изменением курса государственно‒конфессиональных отношений церкви стали возвращать храмы, которые надо было восстанавливать. Было не до миссионерства. А у новых религиозных организаций таких забот не было: либеральный закон позволял проводить богослужения в любом арендованном клубе, Дворце культуры, кинотеатре.
В 1997 году был принят новый закон о свободе совести, в который до сих пор вносятся изменения, потому что жизнь не стоит на месте. Контроль за религиозной сферой стал более жестким, что радует далеко не всех.
Конфессиональное пространство современной Удмуртии фактически сформировалось: новых религиозных направлений уже не появляется.
Сегодня у нас в республике зарегистрировано 287 религиозных организаций. При этом 201 относится к РПЦ (Московский патриархат) – это большинство. Протестанты насчитывают 54 организации – это составляет 18 процентов от общего числа всех зарегистрированных религиозных организаций. Тоже немало. У мусульман 20 организаций. Между тем религиозную ситуацию в Удмуртии опасной назвать нельзя. Все вполне стабильно, предсказуемо, подконтрольно. И за этим стоит большая работа органов власти и правоохранительных структур, которая не всегда заметна, но приносит ощутимый эффект.
Справка «УП»
Сегодня в Удмуртии действует 2058 некоммерческих организаций, в том числе 54 региональных отделения политических партий, 287 религиозных организаций, 8 казачьих обществ, 968 общественных организаций, 741 иных некоммерческих организаций. Конфессиональное пространство представляют 201 объединение Русской православной церкви, 10 общин православных старообрядцев, из которых 9 принадлежит к Русской православной старообрядческой церкви, 54 протестантские организации, 20 мусульманских общин – Региональное духовное управление мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман России и 19 местных общин (махалля), а также иные конфессии – одна организация иудеев (Еврейская община Ижевска «Звезда Давида» в составе Федерации еврейских общин России), одна община Армянской апостольской церкви, одна организация буддистов (Центр буддизма города Ижевска) и другие.
Судами Удмуртской Республики каких‒либо решений о признании НКО экстремистскими организациями не принималось. Но 2017 год был особенный.
Министерство юстиции России 15 марта 2017 года обратилось в Верховный суд России с административным исковым заявлением о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете ее деятельности, ликвидации центра, а также 395 местных религиозных организаций, входящих в его состав, исключения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц. Основанием для таких правовых действий стали многочисленные судебные разбирательства в разных регионах страны. Верховный суд после рассмотрения 20 апреля принял соответствующее решение, которое вступило в законную силу 17 июля. На территории Удмуртии действовало 5 зарегистрированных организаций Свидетелей Иеговы ‒ в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове и Игре. В настоящее время все объединения и группы Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими. Если же они будут продолжать свою деятельность, последует уголовная ответственность.
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