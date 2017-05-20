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Эксперты оценили реализацию целевых моделей по улучшению инвестиционного климата в Удмуртии

20 мая
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Министерствам и ведомствам предложено обеспечить работу по исполнению дорожных карт с учетом межведомственного взаимодействия.

Fc9233ec346e48f7b6ea5e9ff371fd3f Эксперты оценили реализацию целевых моделей по улучшению инвестиционного климата в Удмуртии

Вопросы реализации в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности рассмотрели участники организационного штаба по внедрению лучших практик Национального рейтинга. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Удмуртии. Итоги выполнения дорожных карт и достижения показателей впервые были представлены после оценки экспертной группы.

Совещание провел и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев. В начале встречи он отметил: «Задача на ближайшие периоды – сохранить позиции и обеспечить динамику от достигнутого высокого результата, прежде всего, за счёт внедрения лучших практик и целевых моделей. Для этого, безусловно, предстоит освоить и отладить в республике новые предложенные федерацией механизмы, которые, как всегда при решении сложных задач, лежат в области взаимодействия – разных уровней власти, общества и бизнеса».

С основным докладом о текущей ситуации в республике выступила руководитель Агентства инвестиционного развития УР Римма Бякова. Она рассказала об итогах работы отраслевых министерств и ведомств по достижению целевых показателей, о технологии работы на новой информационной платформе REGION ID, о необходимости межведомственного взаимодействия и озвучила первые в этом году результаты работы экспертной группы.

27 представителей бизнеса и общественных организаций провели контрольную проверку выполнения мероприятий по 12 моделям улучшения инвестиционного климата. Ряд целевых моделей получили высокие баллы по выполнению и достижению показателей. Так, наивысшие оценки экспертов получили – «Качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерации», «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности» и др.

Три модели, связанные с подключением к газовым и электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, были оценены ниже среднего уровня.

«Нам всем необходимо находить разумный компромисс и взаимодействовать при решении поставленных задач. Реализация «дорожных карт» требует консолидации усилий нескольких министерств и ведомств. Например, в модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» главным исполнителем является Министерство строительства Удмуртии, но многое в дорожной карте опирается на деятельность Министерства энергетики и ЖКХ», - подчеркнула Римма Бякова.

По итогам совещания министерствам и ведомствам, ответственным за внедрение целевых моделей, было предложено обеспечить работу по исполнению дорожных карт с учетом межведомственного взаимодействия.

Кроме того, в отраслевых министерствах должны появиться профессиональные консультанты по профилю каждой целевой модели, которые будут оказывать методологическое сопровождение деятельности экспертной группы.

Фото: airur.ru

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