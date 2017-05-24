Как жители Смолино пытаются отстоять гектары возле родной деревни ...

20 мая в республике состоялось центральное мероприятие в рамках экологической акции «Всероссийский де...

Сегодня в Резиденции Главы Удмуртии обсудили ситуацию по строительству полигона твёрдых коммунальных ...