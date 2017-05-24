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Эксперты ОНФ в Удмуртии предложили пути решения проблемы сокращения площади лесных заказников

24 мая
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Площадь особо охраняемых природных территорий в Удмуртии за последнее время сократилась почти наполовину.

Img 0151 Эксперты ОНФ в Удмуртии предложили пути решения проблемы сокращения площади лесных заказников

Площадь особо охраняемых природных территорий в Удмуртии за последнее время сократилась почти наполовину. На основании постановления правительства Удмуртии, разработанного региональным министерством природы, из территорий заказников выведено 151 тыс. га.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта в Удмуртии. Активисты ОНФ и экологи выступили против сокращения площади заказников и осуществления в них лесозаготовительной деятельности.

Отмечается, что вырубки леса на территориях, изъятых из заказников, проводились с апреля 2016 г. по февраль 2017 г. В марте текущего года было принято решение о приостановлении рубок, поскольку Верховный суд России признал постановление Удмуртии недействующим в связи с тем, что республиканское министерство не согласовало свои действия с Минприроды России. В настоящее время региональное ведомство вновь пытается запустить процедуру по сокращению территории заказников, но уже согласовав это с федеральным министерством.

Эксперты ОНФ детально изучили ситуацию с лесопользованием в охотничьих заказниках и провели мониторинг рубок на территории некоторых из них. К примеру, в Игринском районе и «Областновском» заказнике в Увинском районе для оценки масштаба и качества проведенных рубок была произведена видеосъемка с помощью квадрокоптера. По результатам этой работы эксперты Народного фронта пришли к выводу, что заготовка древесины на данных особо охраняемых природных территориях ведется не выборочно, а сплошными участками.

Для выработки алгоритма действий и объективного консолидированного решения в случае принятия решения министерством природных ресурсов России в отношении заказников Удмуртии состоялось заседание рабочей группы. На нем эксперты ОНФ обсудили проблему с заместителем председателя Госсовета Удмуртии Софьей Широбоковой, представителями крупнейших арендаторов лесных угодий, природоохранного министерства и министерства лесного хозяйства региона, природоохранной прокуратуры и экологической общественности. В итоге было решено предложить правительству региона разработать «дорожную карту» в зависимости согласования или несогласования изменения границ заказников министерством природных ресурсов России.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, надеемся все же на готовность арендаторов к диалогу. Мы предложили лесопользователям-арендаторам участков в особо охраняемых природных территориях представить правительству Удмуртии экономическое обоснование потерь в случае расторжения или изменения условий договоров аренды на землях заказников. Самое главное при любом раскладе - осуществление хозяйственной деятельности в заказниках должно идти строго в рамках действующего законодательства России и при этом без нанесения ущерба сохранению целостности экосистемы», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ Андрей Цаплин.

Все подготовленные предложения активисты ОНФ передадут в правительство Удмуртии.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в УР

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