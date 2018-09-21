Лето 2018 года для новоявленной фан-зоны выдалось ударным. Её успешный старт был обусловлен Чемпионатом мира по футболу. Главное событие лета - транслировали на большом экране с отличным звуковым сопровождением.
Чемпионат мира прошёл, а площадка осталась и стала работать на горожан и город и гостей столицы Удмуртии. Каждые выходные и не только здесь проходят различные мероприятия. Фан-зона хорошо упакована фуд-кортами, детской игровой зоной с мягким напольным покрытием и подходит посетителям любого возраста за счёт спортивной площадки, где можно поиграть в футбол, баскетбол. Весь инвентарь для этого есть, просто приходи и играй. Новое место интересно людям, и они с удовольствием тестируют его. К примеру, к нам приезжали гости из Татарстана с детьми, и мы с удовольствием и гордостью продемонстрировали Ижевскую фан-зону. Она становится обязательной к посещению, как для гостей республики, так и просто гуляющих горожан. На данном этапе главное не растерять лидирующие позиции. И сделать плавный переход от летнего сезона к зимнему. Это очень важный момент.
Я помню первую реакцию горожан. Прежде всего, это - недоверие. Ничего не поделать - всё новое в нашем регионе сначала воспринимается с критикой. Но постепенно команда Парки Ижевска доказала, не словом, а делом всю серьёзность намерений. Изначально настроенные против горожане изменили своё мнение на положительное. Потому что всем надоело жить в сером и скучном городе. Таких благоустроенных мест не хватало как воздуха.
Площадка прекрасно сочетается с темой спортивно-событийного туризма. Здесь удобно проводить эвент-мероприятия и фестивали любой направленности. Спортивная история прекрасно вписывается в имеющую инфраструктуру.
У фан-зоны есть основное важное преимущество - это отсутствие конкурентов. Аналогичных мест в городе нет, и вряд ли таковые появятся в ближайшее время.
Сюда же можно добавить инфраструктуры. Например, гостиницу, камеры хранения, магазин сувениров, интерактивно-игровые зоны, wi-fi, электронную библиотеку. А также придумать интересную легенду. Привлечь федеральных партнёров. И это место в дальнейшем будет выстреливать посильнее царь-пушки.
Также будут актуальными и коммерческие event-мероприятия, но надо понимать, что это открытый формат, нельзя закрывать общественную площадку. Неплохое продвижение на уже раскрученной площадке.
Важную роль тут сыграет и взаимоотношения власти, бизнеса, общества. Важно сработать в тандеме, что сейчас и происходит.
Зимой можно устроить настоящее зимнее волшебство. С иллюминацией, ледяным кафе, катком, детской игровой зоной, удобно, что всё огорожено. Мне как родителю важна безопасность и отсутствие машин на площадке. Сегодня площадка фан-зоны активно работает, нельзя давать ей «послабление» в зимний период. Нужно продолжать поддерживать активное позиционирование. И тогда фан-зона станет ещё одним центром притяжения в городе и не только на летний сезон!
Мария Сергеева, директор турагенства, участник стратегической сессии по развитию спортивно-событийного туризма в УР
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