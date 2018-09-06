Так мы и сделаем!
Задача любого правительства, федерального или регионального довольно проста: создать условия. Например, крестьянам сейчас нужны условия для комфортной торговли. Крестьян и без того мало, а успешных, тем паче известных - еще меньше. Ладно у нас всё итак мгновенно расходится и спрос в разы превышает наши производственные мощности, но как же быть другим? Вот замечательная инициатива правительства - всероссийский фестиваль "СВОЁ".
Мы с радостью поучаствовали и разложились аж в два торговых домика! Распродали всё часа за три, а фестиваль был два дня, так что пришлось на следующий день в экстренном порядке подвозить крохи оставшейся продукции с других наших торговых точек! Спасибо правительству за организацию такого замечательного действа! Аренды не взяли, % с продаж тоже, с логистикой помогли, фестиваль распиарили. Да как! Мы остались очень довольны, практически ничего не увезли из продукции, заработали денег, познакомились с новыми интересными людьми!
Короче, все молодцы!
Иван Халилов, пчеловод.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.