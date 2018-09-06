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Экспертное мнение. Иван Халилов: «Крестьянам - ярмарки и фестивали!»

5 сентября
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Вот что за нехорошая у нас традиция? Власть принято либо сильно хвалить, либо критиковать за всё и вся! Нужно реагировать более рационально! За хорошие дела - благодарить и хвалить, за плохие - критиковать!

40598956 325079658068453 3391307061684862976 n Экспертное мнение. Иван Халилов: «Крестьянам - ярмарки и фестивали!»

Так мы и сделаем!

Задача любого правительства, федерального или регионального довольно проста: создать условия. Например, крестьянам сейчас нужны условия для комфортной торговли. Крестьян и без того мало, а успешных, тем паче известных - еще меньше. Ладно у нас всё итак мгновенно расходится и спрос в разы превышает наши производственные мощности, но как же быть другим? Вот замечательная инициатива правительства - всероссийский фестиваль "СВОЁ".

Мы с радостью поучаствовали и разложились аж в два торговых домика! Распродали всё часа за три, а фестиваль был два дня, так что пришлось на следующий день в экстренном порядке подвозить крохи оставшейся продукции с других наших торговых точек! Спасибо правительству за организацию такого замечательного действа! Аренды не взяли, % с продаж тоже, с логистикой помогли, фестиваль распиарили. Да как! Мы остались очень довольны, практически ничего не увезли из продукции, заработали денег, познакомились с новыми интересными людьми!

Короче, все молодцы!

Иван Халилов, пчеловод.

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