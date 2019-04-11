29 марта в Доме Правительства Удмуртской Республики прошла конференция, посвящённая итогам работы Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике Минтруда России в 2018 году и перспективам развития. С отчётным докладом выступила Екатерина МУХАМЕТГАЛЕЕВА, руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской Республике. Выступление Екатерины Дмитриевны было посвящено анализу проблем, в том числе вопросу, почему у впервые признанных инвалидами высока доля I группы инвалидности, по какой причине люди не получили направление на МСЭ раньше, когда их состояние здоровья было ещё не столь тяжёлым, а реабилитационный потенциал достаточно высок.
По новым адресам
В 2018 году медико-социальная экспертиза была проведена в Удмуртии 26 563 гражданам. Освидетельствование осуществляется в четырёх городах – Ижевске, Сарапуле, Глазове и Можге. Доступность для инвалидов учреждений МСЭ значительно выше показателя, установленного Минтрудом России. Принято решение организовать ещё одно бюро МСЭ – в Воткинске. Найдено подходящее помещение, Министерство труда России выделило финансовые средства на его капитальный ремонт, который был завершён в декабре 2018 года. В 2019 году предстоит оборудовать это помещение, а также получить лицензию на медицинскую деятельность. Остаётся открытым вопрос с подбором квалифицированных кадров – врачей по МСЭ.
В Ижевске три бюро поменяли адрес. Они размещены сейчас в доме № 1а на Карлутской набережной.
В 2018 году проведено 101 выездное заседание – на дому, в стационарах медицинских организаций, учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике.
В бюро медико-социальной экспертизы, осуществляющем освидетельствование людей в возрасте до 18 лет, установлено дополнительное специальное диагностическое оборудование. Оно позволяет объективно, с учётом возраста ребёнка, определять, насколько выражено нарушение функций организма, а также создать комфортные условия для реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики, оценки реабилитационных потенциала и прогноза.
Доработать информационную систему
В 2018 году Главное бюро МСЭ заключило соглашение с Минздравом УР об информационном взаимодействии. Учреждения МСЭ в электронном виде должны получать от медицинских организаций направления на медико-социальную экспертизу и таким же образом передавать в медицинские организации сведения о результатах МСЭ. Однако ведомственная информационная система Министерства здравоохранения УР пока ещё не готова к такому взаимодействию. Планируется, что этот вопрос будет решён к концу 2019 года.
В связи с утверждением новой формы направления на МСЭ (ф. 088/у) необходимо доработать государственную информационную систему УР – «Систему исполнения регламентов Удмуртской Республики», поэтому с 10 декабря 2018 года передача направлений на МСЭ в электронном виде через эту систему приостановлена, направления на МСЭ передаются на «бумаге».
В соответствии с поручением Минтруда России 27 августа 2018 года в Минздрав УР был направлен список граждан, признанных инвалидами с 1 января 2013 года по 16 августа 2018 года. Необходимо было провести персонифицированную сверку, выявить тех, кто не направлялся на МСЭ в установленном порядке, однако информация по персонифицированной сверке из Минздрава УР так и не поступила.
Системный характер ошибок
В документах, направленных в бюро МСЭ из медицинских организаций, выявлен ряд ошибок, которые имеют системный характер. Среди них: – неверно указываются дата рождения, возраст, фамилия, имя, отчество гражданина, его законного представителя;
– в некоторых случаях медицинские организации представляют направления на МСЭ несвоевременно – спустя три рабочих дня со дня выдачи;
– неверно указывается нуждаемость в паллиативной помощи (нужно иметь в виду, что медицинская организация может оказывать паллиативную медицинскую помощь в том случае, если у неё есть лицензия на этот вид медицинской помощи).
Возросла первичная инвалидность
По данным отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике, численность инвалидов в 2018 году уменьшилась на 1,3 процента. В начале 2019 года в республике проживали 107 980 человек с инвалидностью. Детей-инвалидов стало больше на 2,5 процента: в 2017 году – 5 845 человек, в 2018-м – 5 993.
Несмотря на то, что общее число людей с инвалидностью уменьшилось, количество людей, впервые признанных инвалидами, наоборот, увеличилось – на 2 процента. И их доля велика – 32,5 процента от всех граждан, признанных инвалидами в 2018 году.
Сразу – «тяжёлая группа»
В 2018 году впервые признаны инвалидами 6 384 гражданина старше 18 лет, 41,1 процента из них – это люди трудоспособного возраста.
В Приволжском федеральном округе по уровню первичной инвалидности граждан в возрасте 18 лет и старше Удмуртия занимает десятое место. Высокий уровень первичной инвалидности отмечен в Киясовском, Якшур-Бодьинском, Алнашском, Сарапульском районах и в Камбарке. Низкий уровень – в Красногорском, Ярском, Воткинском, Можгинском районах, а также в Глазове и Можге.
Особого внимания требует тот факт, что 22,9 процента людей, впервые признанных инвалидами, получили сразу I группу инвалидности (в 2017 году – 22,1 процента). В Приволжском федеральном округе и России в целом эти показатели ниже: в 2017 году соответственно 20,5 и 19,5 процента.
В 2016 году благодаря совместной деятельности специалистов МСЭ и органов здравоохранения республики долю тяжёлой первичной инвалидности удалось снизить, однако с 2017 года она снова стабильно растёт. Муниципальным образованиям Удмуртской Республики и районным органам здравоохранения следует обратить внимание на состояние инвалидности в тех районах, где уровень первичной инвалидности средний по республике, но превалирует доля установления тяжёлой инвалидности впервые. Например, Селтинский район. В 30,2 процента случаев жителям этого района, впервые признанным инвалидами, установлена I группа инвалидности, а при злокачественных новообразованиях доля таких инвалидов среди жителей Селтинского района ещё выше: на первую группу выходит каждый второй из впервые признанных инвалидами.
Лидируют злокачественные новообразования
В структуре первичной инвалидности в Удмуртии в целом на первом месте – злокачественные новообразования (33,3 процента), на втором – болезни системы кровообращения, на третьем – психические расстройства и расстройства поведения, причём последние переместились на третье место с пятого, которое они занимали в 2016 году. В России на третьем месте – болезни костно-мышечной системы.
Вследствие злокачественных новообразований за год признаны инвалидами 2 127 человек. Высокий уровень инвалидности в Киясовском, Селтинском, Алнашском районах, Камбарке и Воткинске. При злокачественных новообразованиях чаще всего к инвалидности приводит колоректальный рак (рак ободочной и прямой кишки), рак лёгкого и молочной железы. При установлении группы инвалидности специалисты по МСЭ обращают внимание на запущенность злокачественных новообразований (велика доля больных с III и IV стадиями заболевания).
До сих пор речь шла о взрослых людях, а детям и подросткам до 18 лет устанавливается категория «ребёнок-инвалид». Из 14 субъектов Российской Федерации, относящихся к Приволжскому федеральному округу, в Удмуртии один из самых низких уровней первичной инвалидности среди граждан до 18 лет. По сравнению с нашей республикой этот уровень был ниже только в Мордовии, Чувашии, Пермском крае и Саратовской области.
Обращаются чаще
В 6,3 процента случаев граждане старше 18 лет и в 12,4 процента случаев несовершеннолетние граждане, направленные на МСЭ врачебными комиссиями медицинских организаций, не признаны инвалидами, то есть их направили необоснованно.
Необоснованные направления на МСЭ приводят к тому, что люди, не согласные с отрицательным экспертным решением, обжалуют эти решения и направляют обращения в различные инстанции. Однако экспертные составы и надзорные органы в 2018 году не выявили ни одного обоснованного обращения (жалобы) граждан.
В 2018 году зарегистрировано 2677 обращений граждан. Количество устных обращений увеличилось, а число письменных – уменьшилось.
Недостаточная реабилитация
В 2016–2018 годах наблюдалась тенденция к некоторому росту полной реабилитации.
К сожалению, при повторных освидетельствованиях и оценке эффективности проведённых реабилитационных мероприятий по ряду направлений фиксируются низкие проценты реабилитационных мероприятий. Случалось и такое: в «Витрине УР» делалась отметка о проведении реабилитационных мероприятий специалистами, ответственными за их выполнение, хотя сам инвалид за реабилитацией не обращался…
Главное бюро МСЭ по Удмуртской Республике предлагает разработать маршрутизацию инвалидов по видам реабилитации, утвердить оптимальные сроки получения реабилитационных услуг.
В конце отчётного доклада Екатерина Мухаметгалеева сказала: – Думаю, что в следующем году, когда выйду с отчётом, смогу сообщить, что в Удмуртии при установлении инвалидности впервые превалирует не I и II группы инвалидности, а III, и все реабилитационные мероприятия проведены полно и эффективно.
Анатолий СТРОКОВ, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики:
– Все показатели по доступности для инвалидов объектов и услуг, которые доведены до Главного бюро медико-социальной экспертизы согласно «дорожной карте», были перевыполнены.
Несколько дней назад всей страной обсуждали голословные заявления о заработной плате в одном из медицинских учреждений. А в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике все данные о зарплате выверены, открыты. Каждый, кто присутствует на конференции, может подтвердить, что в целом Указ Президента России № 597 от 7 мая 2012 года по достижению заработной платы медицинскому персоналу выполнен в полном объёме.
Отсутствуют и обоснованные жалобы на деятельность Главного бюро МСЭ по Удмуртской Республике.
Показатели полной реабилитации имеют тенденцию к росту, но есть недоработка со стороны Министерства здравоохранения Удмуртии: на сегодня не представляется возможным завершить персонифицированную сверку и выявить граждан, которые не направлялись медицинскими организациями в установленном порядке на медико-социальную экспертизу.
Хотел бы пожелать коллективу Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике в 2019 году такой же слаженной, продуктивной, ответственной работы.
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