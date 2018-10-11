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Эксперимент на дорогах. Применение новых технологий значительно снижает стоимость строительства

10 октября
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Тот, кто рискнёт проехать от развилки дороги, ведущей на Селты до Старых Зятцев или Якшур-Бодьи, можно уверенно назвать смельчаками и везунчиками. Старое гравийное дорожное полотно, проложенное по холмам в лесу, это вам не асфальт.

Img 9922 Эксперимент на дорогах. Применение новых технологий значительно снижает стоимость строительства

Удача ждёт только тех водителей, чья машина с двумя ведущими мостами. Наш микроавтобус такого преимущества не имел, и где-то в безымянном месте он не смог одолеть подъём. Колёса бесполезно крутились в размокшей глине. Если бы нас, журналистов, не ждали дорожные строители, положение было бы абсолютно плачевное и спасти его могло лишь возвращение назад. Дорожники прислали трактор, он и вытянул на вершину холма наше транспортное средство.

Три года на бездорожье

Вот так на своём опыте легко убедиться в важности выполнения федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», которой активно занимается наша республика. В Удмуртии разработано решение застарелой проблемы непроезжих дорог, по которым затруднён или вообще отсутствует проезд в распутицу.

Таких у нас 62, общей протяжённостью почти 600 километров, ведущих к населённым пунктам, в которых проживает свыше 16 тысяч человек. Ликвидировать проблему бездорожья по республиканской программе планируется в течение трёх лет - к 2020 году. В текущем году в нормативное состояние за счёт реконструкции и ремонта будут приведены участки 20 дорог. Это 79 километров. Стоимость работ – почти полмиллиарда рублей.

Две дороги в Алнашском и Балезинском районах приведут в порядок по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Ещё два участка дорог регионального значения отремонтируют по новой для республики технологии поверхностной стабилизации основания дорожного полотна. Это хорошо известные проблемные трассы: Кез – Кулига – Карсовай и Якшур-Бодья – Красногорское, на которой, кстати, наш автобус и не осилил подъём.

Другая технология

По словам заместителя начальника Казённого учреждения УР «Управтодор» Романа Агафонова, для испытания эффективности этого технического решения выбраны наиболее подходящие участки – обе дороги имеют пучинистые, переувлажнённые грунты. Стабилизация позволит улучшить физические свойства грунта, создать надёжное и прочное основание. Технология позволяет значительно снизить объём земляных работ, кроме того, полностью отказаться от завоза дорогих инертных материалов в первую очередь – гранитного щебня, который не добывается на территории Удмуртии. Укрепление грунтового основания проходит три этапа. Вначале укладывается известь для создания оптимальной влажности дорожного полотна. После этого фрезой известь вносится на глубину 45 сантиметров. На втором этапе распределяется цемент и снова грунт фрезеруется, перемешивая его на глубину 45 сантиметров. Всё это прикатывается катком. На третьем этапе устраивается защитный слой из асфальтобетонной смеси. По такой технологии работы ведутся на дороге Якшур-Бодья - Красногорское.

На другом объекте Кез - Кулига – Карсовай защитный слой укладывают из щебёночной песчано-гравийной смеси (ЩПГС). Километр дороги по новой технологии стоит примерно 13 млн. рублей, в классическом исполнении строительства дороги цена составляла бы 20 млн. рублей..

Участок протяжённостью 2,6 километра площадью 18 тысяч квадратных метров дорожники планируют пройти до 15 октября. А за три года дойти до автостанции в деревне Старые Зятцы.

  • Для Удмуртии – это эксперимент. Будем смотреть, мониторить и делать выводы о применении этой технологии на других участках, - говорит Роман Агафонов. А на вопрос: чего он ждёт от эксперимента, отвечает: «Безопасных, качественных дорог!».

Планы и объёмы

Отметим, в 2019 году Правительство Удмуртской Республики планирует увеличить объёмы работ по ликвидации бездорожья на 62 автодорогах Удмуртии. Так, в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» будет выполнено 4 участка непроезжих дорог. Ещё два будут реконструированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Это участки (Ижевск - Ува) - ст. Постол и Воткинск - Черная. Наконец, 21 участок предполагается привести в нормативное состояние за счёт средств регионального дорожного фонда.

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Автор статьи

Степан ПЕРМЯКОВ Все материалы этого автора

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