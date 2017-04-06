Басманный райсуд Москвы отправил вчера на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии, обвиняемого в получении взяток на 140 млн руб. В суде Соловьев просился под домашний арест, в котором ему было отказано, сообщает «Коммерсант».
С ходатайством об аресте уже бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева в Басманный суд обратился следователь ГСУ СКР Роман Мухачев, который совсем недавно закончил расследование уголовного дела о получении взяток экс-губернатором Кировской области Никитой Белых. Господин Мухачев просил отправить Александра Соловьева в СИЗО, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу. Отдельно следователь отметил, что экс-глава региона свою вину не признал, а от дачи показаний отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции.
По данным следствия, вина Александра Соловьева подтверждается показаниями свидетелей и фигурантов расследования, в частности, тезкой и однофамильцем экс-главы Удмуртии Александра Соловьева — бывшим замминистра транспорта и дорожного хозяйства республиканского правительства, который был задержан в октябре прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Также представитель ГСУ СКР отметил, что все фигуранты дела находятся в Удмуртии и, оставаясь вне СИЗО, господин Соловьев может оказать на них давление или же скрыться за границей (по данным ФСБ, у него есть коттедж в Испании). Кроме того, при задержании у тогда еще действовавшего главы региона изъяли сразу два загранпаспорта — "обычный и дипломатический". Еще одним аргументом в пользу ареста явилась некая "оценка имущества" обвиняемого, хотя конкретная сумма не называлась. Прокурор поддержал ходатайство следователя, сам же Александр Соловьев выступил против СИЗО.
— Хотел бы просить, чтобы не арестовывали,— сказал он, поднявшись со скамьи подсудимых.
— Чем мотивируете? — поинтересовался в ответ судья Артур Карпов.
— Просто просьба и все. Не буду объяснять, что не убегу. Хотел бы, чтобы меня поместили под домашний арест,— коротко ответил экс-глава Удмуртии.
Его адвокат Галина Гамбург заявила суду, что все подозрения относительно возможности скрыться беспочвенны, а подозрения следствия основаны "на общих фразах и фантазиях". Она также уточнила, что господин Соловьев уже "не является губернатором", а потому у него нет подчиненных и ни на кого оказать давление он уже может, также подчеркнув: в материалах дела нет никаких данных о недвижимости ее подзащитного за рубежом. Адвокат просила оставить подзащитного на свободе или ограничиться в его отношении домашним арестом.
Следователь Мухачев на это заявил, что в СКР уже принято решение об объединении дела экс-главы Удмуртии с рядом других возбужденных в республике уголовных дел коррупционной направленности. Это был очевидный намек на возможную квалификацию действий фигурантов расследования по одной из наиболее тяжких статей УК — 210-й (организация преступного сообщества или участие в нем).
По версии следствия, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на их разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.
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