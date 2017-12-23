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Экономь свое время – направляй декларацию о доходах через «Личный кабинет»!

22 декабря
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После новогодних праздников уже можно будет сдавать налоговые декларации о доходах, полученных в 2017 году, по форме 3-НДФЛ.

В связи с этим Управление ФНС России по Удмуртской Республике обращает внимание на то, что для представления декларации не обязательно приходить в налоговую инспекцию. Ее можно направить в электронном виде, но только через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru).

%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f Экономь свое время – направляй декларацию о доходах через «Личный кабинет»!

Заполнение декларации через «Личный кабинет» не только экономит время, но и дает возможность избежать ошибок при заполнении и представлении декларации. Весь процесс заполнения декларации сопровождается подсказками.

Заполнить декларацию в «Личном кабинете» поможет и электронный буклет «Заполняем декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете», который можно найти в региональном разделе сайта ФНС России (О ФНС России/Федеральная налоговая служба/Печатные издания).

Войти в «Личный кабинет» можно одним из трех способов:

  • с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которую можно получить в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет;
  • с помощью пароля, используемого для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru);
  • с помощью квалифицированной электронной подписи/Универсальной электронной карты.

Граждане, получившие в 2017 году доходы, по которым в соответствии со статьей 229 Налогового кодекса должна быть представлена налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, должны представить декларацию в срок не позднее 3 мая 2018 года.

Так, например, обязаны представить налоговую декларацию граждане, получившие доходы от продажи имущества (квартиры, жилые дома, дачи, гаражи, садовые домики, нежилые помещения, транспортные средства, земельные участки и др.), если это имущество было приобретено до 2016 года и находилось в собственности менее трех лет.

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