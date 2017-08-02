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Экологический проект Удмуртии отметили на российском уровне

1 августа
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В Минприроды России подвели итоги Года экологии за 6 месяцев. В числе передовых регионов названа наша республика

I Экологический проект Удмуртии отметили на российском уровне

Строительство кустового полигона по захоронению отходов в Увинском районе Удмуртии отмечено в числе крупных региональных проектов России. Итоги экологической работы в первом полугодии подвели в Минприроды России.

Общее число реализованных по стране мероприятий, посвященных Году экологии, с участием бизнеса, различных организаций, общественности, достигло 40 тысяч, говорится на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе Минприроды Удмуртии сообщили, что кроме запуска в работу кустового полигона по захоронению отходов в Увинском районе (он предназначен для размещения мусора из четырех районов республики) сделано и делается многое другое. В частности, введены в эксплуатацию очистные сооружения в поселке Ува. Полным ходом осуществляется проект рекультивации т.е. восстановления экосостояния территории закрытой в 1996 году свалки ТБО г. Ижевска по Сарапульскому тракту. Ведется строительство кустового полигона в Камбарском районе. Проводятся инженерно-изыскательские работы на площадке для строительства первого в Удмуртии мусоросортировочного комплекса в Глазовском районе. Регулярно поводятся массовые экологические акции «РайзеляйКа», «Чистым рекам – чистые берега» и другие.

В общей сложности из 87 пунктов республиканского Плана проведения Года экологии в первом полугодии полностью реализованы 10 пунктов, 70 находятся в стадии реализации. Из ближайших задумок – проведение Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», который запланирован на субботу 2 сентября 2017 года.

Фото: Park72.ru

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