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Экологическая акция по уборке стихийных свалок пройдет в Сарапуле

15 марта
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0 136416 a0f27ed5 xl Экологическая акция по уборке стихийных свалок пройдет в Сарапуле

Активисты ОНФ в Удмуртии в четверг, 16 марта, уберут стихийные свалки в Сарапуле. Экологическая акция пройдет в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка», сообщили в региональном исполкоме ОНФ в Удмуртии.

Стихийные свалки были обнаружены сарапульскими активистами Народного фронта и занесены на интерактивную карту свалок. Скопления бытового мусора находятся в двух заброшенных домах на ул. Труда, 30 и 36 и представляют опасность для соседних строений из-за возможного возгорания. Участники акции уберут скопившийся мусор, а после ликвидации свалки активисты ОНФ обратятся в администрацию города с просьбой забить окна и двери в доме, чтобы не допустить на данных объектах появления повторных свалок.

В адрес администрации города Сарапула уже направлено письмо с просьбой обеспечить уборочным инвентарем, мешками для мусора и транспортом.

Активисты приглашают неравнодушных горожанх присоединиться к ликвидации несанкционированных свалок.

Фото: ros-spravka.ru

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