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Единый портал мер поддержки для бизнеса и инвесторов презентовали в Удмуртии

27 мая
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%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9f%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0 %d0%90 Единый портал мер поддержки для бизнеса и инвесторов презентовали в Удмуртии

В Ижевске прошла конференция «Предприниматель 21 века», приуроченная к празднованию Дня российского предпринимательства. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртской Республики, мероприятие состоялось 24 мая.

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов, а также представители крупнейшего онлайн-ритейлера в России Wildberries. Гостями конференции стали более 150 предпринимателей региона.

«Хочу сказать большое спасибо всем, кто сейчас находится в зале. Вы ― настоящие люди дела, вы создаёте что-то новое, вы не боитесь рисковать каждый день, несмотря на то, что на вас лежит огромная ответственность за тех, кто на вас работает. И мы со стороны Правительства Удмуртии готовы оказывать вам всестороннюю поддержку», ― поприветствовал предпринимателей Александр Свинин.

Генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов представил новый портал madeinudmurtia.ru.

«Портал madeinudmurtia.ru объединил все существующие меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов региона. Это то самое «единое окно», к которому мы так долго шли. Отмечу, что до сегодняшнего дня у нас было больше 10 различных сайтов для бизнеса, которые не отвечали на все их вопросы и не раскрывали всех мер поддержки, которые можно получить. В 2018 году мы потратили более 1 миллиона рублей на содержание, обслуживание и продвижение всех этих порталов. Сейчас, после этапа отладки нового сайта, мы будем тратиться только на доменное имя. В ближайшее время мы настроим редиректы, чтобы все те, кто привык заходить на старые сайты, сразу попадали на наш новый портал», ― прокомментировал Константин Сунцов.

Новый портал для бизнеса и инвесторов содержит 16 разделов с мерами поддержки, для получения которых достаточно заполнить простую форму прямо на сайте. Madeinudmurtia.ru интегрирован с CRM-системой Битрикс24 с разбивкой заявок по направлениям, обладает адаптивностью и подстраивается под размер устройства (ПК, планшет, мобильный телефон). Количество разделов с мерами поддержки будет дорабатываться, исходя из запроса и потребностей со стороны пользователей.

Также представители Wildberries провели обучающий семинар по работе с порталом поставщиков suppliers.wildberries.ru, в ходе которого производители из Удмуртии подключались к электронной площадке в режиме реального времени. На сегодняшний день Wildberries работает уже с 30 поставщиками из Удмуртии. Суммарный оборот компаний Республики на Wildberries по итогам 2018 года составил 362 млн рублей, в первом квартале 2019 года продажи выросли на 57%.

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

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