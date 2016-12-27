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Единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионеры в Удмуртии начнут получать во второй половине января

27 декабря
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vyplata Единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей пенсионеры в Удмуртии начнут получать во второй половине января

Единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей пенсионеры в Удмуртии смогут получить во второй половине января 2017 года - с 13 по 26 число.

Отделение Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике также сообщает, что доставка пенсий через отделения почтовой связи в январе следующего года будет осуществляться в соответствии с утвержденными графиками доставки пенсий в городских и районных Почтамтах. Это касается и пособий, и других социальных выплат.

  • выплаты за 3 января 2017 года будут осуществляться 3 января 2017 года;
  • за 4, 5 января 2017 года - 4 января 2017 года;
  • выплаты за 6, 7 января 2017 года будут осуществляться 5 января 2017 года;
  • выплаты за 8 января 2017 года будут осуществляться 6 января 2017 года.

Информация о доставке пенсий и единовременной денежной выплаты за январь 2017 года будет представлена во всех отделениях почтовой связи республики. Выплата пенсий в кредитных учреждениях республики будет производиться в соответствии с договорами в установленные сроки.

Фото: unitenoizemc.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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