Главная » «Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования

«Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования

21 марта
0
I (8) «Единая Россия» запустила новый раздел на сайте предварительного голосования

На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел - личный кабинет участника предварительного голосования.

Напомним, 13 марта «Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования, на котором представлена вся необходимая информация как для участников процедуры, так и для избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдет праймериз, содержатся сведения о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования, а также информация обо всех участниках процедуры.

В личном кабинете все желающие, в том числе и потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника праймериз, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.

«Это необходимо, прежде всего, для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах», - пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

В то же время для самих участников это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы.

«Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», - отметил Бурматов, добавив, что на сегодняшний день для участия в праймериз подали заявки более 600 человек.

Отметим, единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая, в связи с чем будет специально изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.

Фото: molgvard.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо