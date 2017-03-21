На официальном сайте предварительного голосования «Единой России» pg.er.ru начал работу новый раздел - личный кабинет участника предварительного голосования.
Напомним, 13 марта «Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования, на котором представлена вся необходимая информация как для участников процедуры, так и для избирателей. На ресурсе отмечены города и регионы, в которых пройдет праймериз, содержатся сведения о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования, а также информация обо всех участниках процедуры.
В личном кабинете все желающие, в том числе и потенциальные избиратели, смогут ознакомиться с биографией, деятельностью участника праймериз, его опытом работы, программой, с которой он идет на выборы. Участники могут разместить фото и видео, различные документы, собственные новости о проведенных встречах и мероприятиях.
«Это необходимо, прежде всего, для потенциальных избирателей, которые смогут получить всестороннюю информацию об участнике предварительного голосования, о тех целях, которые он перед собой ставит, о его программе и приоритетах», - пояснил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.
В то же время для самих участников это возможность заявить о себе в интернете, не создавая собственного сайта и не расходуя на это ресурсы: проанонсировать свои встречи с избирателями, рассказать о прошедших мероприятиях, отчитаться о результатах работы.
«Некоторые участники уже активно пользуются новой возможностью сайта, другие пока присматриваются к этой опции», - отметил Бурматов, добавив, что на сегодняшний день для участия в праймериз подали заявки более 600 человек.
Отметим, единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая, в связи с чем будет специально изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Документы, необходимые для выдвижения, участник предоставляет в организационный комитет лично: заявление, копию паспорта, документ об образовании, справку с основного места работы, справку об отсутствии судимости. Полный перечень документов представлен на сайте.
Фото: molgvard.ru
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