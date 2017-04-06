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«Единая Россия» запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования

5 апреля
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Ksd 7yxejxm «Единая Россия» запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования

«Единая Россия» запустила голосование в соцсетях по отбору тем для дебатов в рамках предварительного голосования в регионах, где 10 сентября состоятся выборы в органы государственной власти и местного самоуправления.

Сделать это можно на страничке группы Регионального отделения Партии в соцсети ВКонтакте.

Первые дебаты в Удмуртии стартуют 7 апреля и завершатся 21 мая. Региональный оргкомитет будет в постоянном режиме отслеживать результаты пользовательского голосования и с их учетом определять темы для предстоящих дебатов.

«Партия заинтересована в том, чтобы предварительное голосование проходило максимально открыто и конкурентно. Мы считаем важным, спросить у жителей республики, по каким вопросам они хотели бы услышать позицию кандидатов в первую очередь. Избиратели в интернете смогут высказать свое мнение по поводу актуальных тем для своего региона»,- отметил заместитель секретаря Регионального отделения Партии Андрей Макаров Предварительное голосование по отбору кандидатов от Партии, которое состоится 28 мая, будет открытым, в нем смогут принять участие все избиратели. Люди должны сформировать свое отношение к кандидатам, четко понимать, как они ориентируются в тех проблемах, которые волнуют жителей региона, что предлагают для их решения», – считает Андрей Макаров

Напомним, что прием заявок для кандидатов на участие в предварительном голосовании «Единой России» будет проходить до 27 апреля включительно. Полный перечень документов представлен на сайте pg.er.ru. Единый день предварительного голосования «Единой России» состоится 28 мая. «Единая Россия» единственная партия, которая проводит предварительное голосование.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия»

Фото: vk.com

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