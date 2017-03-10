«Единая Россия» запускает обновленный сайт предварительного голосования pg.er.ru, об этом заявил руководитель ЦИК Партии Владимир Бурматов.
По его словам, запрос на то, чтобы информация о проведении предварительного голосования накануне региональных выборов была доступна на едином ресурсе, который уже узнаваем, очень высок. Сайт начнет работу 13 марта, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
«Люди обращаются за консультациями, и многие, в том числе журналисты, отмечают, что есть потребность в едином информационном ресурсе, которым в прошлом году выступал сайт предварительного голосования. Есть запрос, как со стороны СМИ, так и от самих участников, на то, чтобы сайт снова начал свою работу», - сказал Бурматов.
С помощью сайта можно узнать, в каких регионах и в каких городах будет проводиться предварительное голосование, получить информацию о региональных комитетах, занимающихся организацией и проведением предварительного голосования. На сайте будут опубликованы не только тематические новости, но и полная информация для тех, кто сам хотел бы принять участие в предварительном голосовании.
Также «Единая Россия» определила даты дебатов, которые проведут участники предварительного голосования, также утверждены и темы дискуссий, заявил замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
По его словам, дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям, начиная с 8 апреля и до 21 мая включительно.
«Всего определено 8 тем для дебатов, но это не значит, что все 8 будут отработаны. Здесь регионы сами могут определять», - сказал Ревенко, уточнив, что каждый кандидат должен принять участие не менее, чем в двух дебатах.
Он добавил, что сегодня уже определены темы для дебатов, которые сформированы с учетом общения депутатов Госдумы с избирателями во время региональных недель. Это - противодействие коррупции и эффективность госрасходов; экономика и промышленность; доступность и качество образования; здравоохранение и демография; инфраструктура и ЖКХ; АПК и развитие села; экология и защита окружающей среды; поддержка социально незащищенных слоев населения.
Ревенко также отметил, что в одних дебатах одновременно могут принимать участие от двух до шести зарегистрированных участников.
В свою очередь, заместитель секретаря Генерального совета Партии Виктор Селиверстов сообщил, что для Единого дня предварительного голосования будет изготовлено около 3,7 млн бюллетеней. Они имеют несколько степеней защиты и будут отпечатаны не позднее 21 мая.
Селиверстов отметил, что информация о перечне мест для голосования с указанием адресов будет опубликована в интернете до 5 апреля, а до 12 апреля будут сформированы составы счетных комиссий. Численность членов комиссии составит не более пяти человек.
«Помещения для голосования, по-прежнему, будут располагаться в привычных для избирателей местах голосования - там, где обычно располагаются избирательные комиссии. Все помещения для проведения предварительного голосования будут арендоваться Партией в соответствии с требованиями законодательства на возмездной основе», - сообщил Селиверстов.
Напомним, 9 марта в Удмуртии зарегистрированы первые 10 человек в качестве участников предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва.
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