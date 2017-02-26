Счетчик встанет на контроль
В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партия запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН).
– Итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ, – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.
По словам Сидякина, в случае если у жильцов установлен счетчик, оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе.
– Однако в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов этот норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где обсудим данную проблему, – подчеркнул Александр Сидякин.
– Учитывая постоянный рост количества жалоб на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приемы граждан депутатами по этой проблематике, – заявил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов. – Мы хотим собрать материал для анализа и вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы.
Напомним, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД» был введен новый порядок начисления платы за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья.
Предполагалось, что новый порядок начисления платы за общедомовые нужды и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года у многих жителей платежи увеличились.
Фото: pensioner46.ru
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