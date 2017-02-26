Главная » «Единая Россия» запускает мониторинг платежей по общедомовым нуждам

«Единая Россия» запускает мониторинг платежей по общедомовым нуждам

26 февраля
0
2 56225abc12f71 «Единая Россия» запускает мониторинг платежей по общедомовым нуждам

Счетчик встанет на контроль

В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партия запускает мониторинг в регионах, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН).

– Итоги мониторинга будут представлены 7 марта. Предложения по итогам мониторинга будут направлены в Минстрой РФ, – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

По словам Сидякина, в случае если у жильцов установлен счетчик, оплата за ОДН должна производиться в соответствии с его показаниями, если же нет, то оплата не должна превышать норматива, утвержденного в регионе.

– Однако в ходе мониторинга, проведенного совместно с жилищными инспекциями, было установлено, что в ряде регионов этот норматив завышен. К примеру, в некоторых случаях в оплату за тепло включаются помещения, которые не отапливались. Мы будем максимально жестко реагировать на подобные нарушения – обращаться в жилинспекции и в прокуратуру. Также мы инициировали совещание у заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, где обсудим данную проблему, – подчеркнул Александр Сидякин.

– Учитывая постоянный рост количества жалоб на необоснованно высокие платежи за общедомовые расходы, «Единая Россия» намерена в рамках ближайшей региональной недели провести мониторинг жалоб и обращений граждан, обобщить и проанализировать претензии к платежам по ОДН. Кроме того, запланированы тематические встречи и приемы граждан депутатами по этой проблематике, – заявил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов. – Мы хотим собрать материал для анализа и вместе с участниками партийного проекта «Школа грамотного потребителя» искать варианты решения проблемы.

Напомним, в соответствии с принятым правительством постановлением «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в МКД» был введен новый порядок начисления платы за ОДН и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья.

Предполагалось, что новый порядок начисления платы за общедомовые нужды и повышение требований к управляющим организациям и к собственникам жилья должны привести к снижению платежей. Однако после поступления обновленных в соответствии с этим постановлением квитанций за январь 2017 года у многих жителей платежи увеличились.

Фото: pensioner46.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо