«Единая Россия» запускает Информационную систему «Избиратель-депутат».Это единая база депутатов фракций Партии, а также членов Совета Федерации, являющихся членами «Единой России», которая содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных. Об этом сообщил член рабочей группы «Цифровая партия» Вячеслав Сатеев, выступая на дискуссионной площадке «Открытость» в рамках первого дня XVIII Съезда «Единой России».
«Сегодня мы открываем платформу «Избиратель-депутат». Это база данных, доступная в виде веб-сайта и соответствующего ему раздела в нашем обновленном мобильном приложении. Базовая информация о составе фракций собрана через региональные отделения Партии, а каждый депутат может получить доступ к персональному личному кабинету на этом сайте для того, чтобы иметь возможность публиковать на своей личной странице обновления, фотографии, видео, график приемов и многое другое. Также поддерживается интеграция с личными социальными сетями депутатов», - рассказал он.
Поиск депутатов работает в трех режимах: «Ваш адрес» - при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к введенному адресу; «Ваш регион» - при выборе региона открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону; «Данные депутата» - при указании ФИО депутата открывается страница с информацией по конкретному депутату.
«На личных страницах депутатов можно ознакомиться с краткой биографией депутата с информацией о работе его приемных и материалами по его работе, а также страницами депутата в социальных сетях», - отметил Сатеев.
Член Рабочей группы «Цифровая Партия» Майя Шалунова напомнила, что в октябре этого года в рамках деятельности рабочей группы «Цифровая партия» было проведено социологическое исследование, посвященное теме использования современных цифровых технологий в партийной работе. В нем приняли участие 100 человек: секретари первичных организаций и партактив. Исследование проводилось методом фокус-групп.
«При использовании цифровых инструментов необходимо ориентироваться не только на внутрипартийную аудиторию, но и на тех граждан, которые не являются членами и сторонниками «Единой России», - рассказала Шалунова.
Исследование подтвердило, что существует запрос на организацию электронного взаимодействия избирателей с депутатами от «Единой России» всех уровней власти.
«Это включает в себя возможность получения информации о полномочиях депутатов и контактных данных депутатских приемных, возможность записаться к депутату на личный прием, возможность отправить электронное обращение и здесь же получить на него ответ. Сюда же следует отнести и цифровизацию работы общественных приемных «Единой России», - отметила она.
«Без возможности прямого контакта при помощи цифровых технологий говорить о полноценной открытости в наше время сложно. С запуском данного приложения мы делаем огромный шаг в обеспечении еще большей коммуникации с людьми. Партия становится близкой для каждого гражданина - на расстоянии одного клика», - отметил заместитель секретаря Генерального совета Партии Евгений Ревенко.
База «Избиратель-депутат» доступна на сайте: https://ideputat.er.ru/.
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