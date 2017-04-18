Главная » «Единая Россия» в 2016 году помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»

«Единая Россия» в 2016 году помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»

18 апреля
0
I «Единая Россия» в 2016 году помогла получить жилье 30 тысячам «обманутым дольщикам»

По словам руководителя рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина, за 2016 год благодаря постоянному контролю и эффективному взаимодействию рабочей группы Президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков с региональными органами власти, инвесторами-застройщиками и инициативными группами «обманутых дольщиков» удалось обеспечить жильем более 30 тысяч «обманутых» участников долевого строительства на 185 проблемных объектах.

«Тем не менее мы отмечаем, что ситуация в сфере долевого строительства жилья остается сложной. По состоянию на первый квартал 2017 года на контроле рабочей группы остаются 928 проблемных жилых объекта, находящиеся в 73 субъектах РФ, где насчитывается 131 744 «обманутых дольщиков». Около 40 тысяч из них включены в официальный реестр по ФЗ-214. Но мы работаем со всеми гражданами, чьи жилищные права были ущемлены. В 2016 году в рабочую группу поступило 2 542 обращений граждан. Одновременно, на электронный адрес онлайн-приемной www.дольщики-ер.рф приходит множество заявлений и иных материалов от участников долевого строительства», - добавил Сидякин.

Наиболее острой ситуация остается в Санкт-Петербурге (15 415 «обманутых дольщиков»), Москве (14 727), Краснодарском крае (9 730), Самарской (5 944), Челябинской (5 313), Новосибирской (4 985), Ростовской (3 948) и Саратовской (3 107) областях.

«Членами рабочей группы в 2016 году организованы и проведены встречи с инициативными группами граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков на территории 30 регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Мы контактируем со всеми инициативными группами обманутых дольщиков в стране. При этом мы не кормим их пустыми обещаниями, в отличие от других политических сил, а изыскиваем возможности, что реально можно сделать, добиваемся справедливых решений. Рабочая группа и дальше продолжит держать данную ситуацию на контроле и приложит максимум усилий для разрешения «жилищного вопроса», касающегося тысяч семей по всей стране», - отметил парламентарий.

За 10 лет функционирования рабочей группы достроены 2 089 проблемных многоквартирных жилых объектов по всей стране, в которых получили квартиры 224 210 семей. Рабочая группа Партии по защите прав дольщиков в 2016 году участвовала в разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства: были установлены существенные требования к раскрытию информации застройщиком, предусмотрен новый механизм осуществления расчетов по договорам участия в долевом строительстве, уточнены направления целевого использования застройщиками денежных средств, привлекаемых по договорам участия в долевом строительстве, предусмотрен дополнительный механизм защиты прав граждан – участников долевого строительства – государственный компенсационный фонд. Минстрой России наделен обязательством вести единый информационный реестр застройщиков.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"

Фото: lentaregion.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо