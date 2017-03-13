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«Единая Россия» проверит целесообразность оптимизации школ в регионах

13 марта
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69525150ee69f19c29b21d7f5dabfc82 xl «Единая Россия» проверит целесообразность оптимизации школ в регионах

«Единая Россия» предлагает проводить общественные обсуждения при оптимизации школ в регионах. В конце марта партия запустит мониторинг, который позволит выявить целесообразность оптимизации школ в регионах страны. Об этом заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования» депутат Госдумы Валентина Миронова, передает пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии.

«Партия выступает против необоснованного закрытия школ и детских садов в регионах. Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах. В частности, мы намерены организовать цикл круглых столов, к участию в которых привлечем экспертов, педагогов и родителей. В каждом регионе мы будем детально уточнять – насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае. Во время региональной недели депутаты получат информацию из своих субъектов, а к середине апреля, завершив мониторинг, мы увидим полную картину. И в дальнейшем будем отслеживать ситуацию. Кроме того, на федеральном уровне пройдет круглый стол с представителями министерства образования и науки, на котором также будут обсуждаться эти вопросы», - заявила Миронова.

«В статье 22-ФЗ 273 «Об образовании в РФ» сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на основании заключения комиссии после оценки последствий данного решения. Только когда комиссия представит результаты, можно будет говорить о дальнейших действиях по реорганизации школы. И обязательно нужно знать мнение жителей сельского поселения по этому вопросу. Партийный проект «Модернизация образования» будет осуществлять контроль за ходом оптимизации малокомплектных школ в сельской местности», - отметила Миронова.

Фото: ko44.ru

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