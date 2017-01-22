Сегодня в работе XVI Съезда Партии примет участие Председатель всероссийской политической партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он проведет совместное заседание Высшего совета и Генерального совета «Единой России» и выступит с докладом перед однопартийцами.
Сегодня на съезде будет принят ряд кадровых решений. «Единая Россия» продолжает курс на обновление кадров. Руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях Партии по итогам отчетно-выборных кампаний в регионах уже обновился на четверть.
В ходе второго дня съезда будет проанализирован опыт проведения единого дня предварительного голосования и перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях для обеспечения конкурентности, прозрачности и легитимности выборов.
Фото: er.ru
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