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«Единая Россия» продолжает готовить «политических лидеров».

29 марта
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29 марта в Ижевске Региональным отделением «Единой России» подведены итоги кадрового проекта Партии «Политический лидер».

Img 8861 «Единая Россия» продолжает готовить «политических лидеров».

На этой неделе «Единая Россия» проводила обучение третьего потока слушателей модуля Высшей партийной школы «Политический лидер». Всего 50 человек из 150 финалистов модуля встретились с ведущими политологами, социологами и политиками страны

С 25 по 30 марта Удмуртию представляли два финалиста конкурса: Андрей Макаров, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии, Руководитель Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального отделения Партии «Единая Россия» и Олег Гарин, Председатель Городской думы города Ижевска. Они стали финалистами из 24 человек, принявших участие от Удмуртской Республики в заочном этапе конкурса.

Модуль включает обучающие занятия, тренинги по политическому позиционированию, планированию избирательной кампании, современным коммуникациям, конфликтологии, оценке рисков.

«На семинаре собрались 50 лидеров со всей страны. – сказал Андрей Макаров. – В качестве преподавателей выступают лучшие эксперты и ведущие политики страны. Наша следующая задача – применить полученные знания в регионах. Политический лидер – это уникальный проект, в котором должно принимать участие как можно больше партийных лидеров из регионов», – заключил руководитель Регионального исполкома.

Председательствующий на встрече с участника конкурса Секретарь Удмуртского регионального отделения Партии, первый заместитель Председателя Госсовета УР Владимир Невоструев сказал: «На XVIII Съезде Партии «Единая Россия» было принято решение о запуске образовательной программы Высшей партийной школы. Первым модулем программы партийного обучения стал кадровый проект «Политический лидер».

От Удмуртской Республики в заочном этапе проекта приняло участие 24 человека – это представители г.Ижевска, г.Сарапула, г.Глазова, Воткинского, Увинского, Камбарского, Завьяловского, Кизнерского и Якшур-Бодьинского районов.

«Хочу отметить, что не стоит расстраиваться, прошли вы в финал или нет. Главное, что вы достойно прошли этапы конкурса – анкетирование, получили рекомендации, подготовили видеорезюме и выполнили все задания тестирования, – продолжил Владимир Невоструев. – Благодарю каждого из присутствующих здесь, за активное участие в заочном этапе проекта «Политический лидер»!

«Сегодня очень важно, что Вы проявляете активность и свою заинтересованность в участии партийных проектов. Это говорит о том, что Вы разделяете желание «Единой России» меняться и принимать активное участие в ее обновлении», – заключил Секретарь регионального отделения.

В дальнейшем перед участниками конкурса выступила заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения по проектной деятельности Наталья Сударикова, рассказавшая о работе партпроектов на территории республики.

О проектах сторонников Партии рассказал Председатель Удмуртского регионального координационного совета сторонников Партии Сергей Шерстобит. «Молодую Гвардию Единой России» представил Григорий Закиров, член Регионального штаба Удмуртского регионального отделения организации. Об участии Партии в прошедших и предстоящих выборах поведала собравшимся Светлана Кривилева, заместитель Секретаря Удмуртского регионального отделения Партии, Руководитель Региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, первый заместитель руководителя Регионального исполкома УРО партии «Единая Россия».

По материалам пресс-службы Удмуртского РО ВПП ЕР

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Автор статьи

Виктория СУВОРОВА Все материалы этого автора

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