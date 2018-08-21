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«Единая Россия» предложила лишить депутатов и сенаторов пенсионных льгот

20 августа
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«Единая Россия» предложила отменить все преимущества по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы. Как сообщают РИА Новости, об этом заявила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина на совместном заседании с советом руководителей фракций партии.

Batalina «Единая Россия» предложила лишить депутатов и сенаторов пенсионных льгот

В июле Госдума опубликовала данные о зарплате и депутатов и доплатах к пенсии. Оказалось, что в 2018 году сумма «вознаграждения» составляет 84 774 рубля – это и есть доплата к пенсии. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Если депутат проработал от 5 до 10 лет, то доплата полагается в размере 55% от денежного вознаграждения – это порядка 46 тыс. рублей. Те, кто проработал более 10 лет, могут рассчитывать на доплату в размере 75% - это не менее 63 тыс.рублей.

Кроме этого, парламентарии хотят передать деньги коррупционеров в Пенсионный фонд. На заседании Генерального совета партии и Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил, что «партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд».

Фото duma-er.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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