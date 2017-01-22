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«Единая Россия» предлагает законодательно обязать МФЦ оказывать все госуслуги в режиме «одного окна»

22 января
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Img ryp69a «Единая Россия» предлагает законодательно обязать МФЦ оказывать все госуслуги в режиме «одного окна»

Члены думской фракции «Единой России» разработали законопроект, который обяжет многофункциональные центры (МФЦ) по всей стране оказывать весь комплекс госуслуг в режиме «одного окна». Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета Партии, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ Андрей Исаев, передает пресс-служба Партии.

По его словам, закон о МФЦ поступит на рассмотрение депутатов в ближайшее время.

«Ситуация, когда человека гонят справка за справкой, она должна быть полностью исключена. МФЦ, которые сейчас начали работать, должны превратиться реально в «одно окно», когда человек пришел с информацией о том, что у него родился ребенок и он сразу получил все: и регистрацию ребенка, и необходимые социальные пособия, и материнский капитал, если речь идет о втором ребенке, в одном месте, а не ходя по разным инстанциям», - сказал Исаев.

Он также рассказал, что законопроект разработан в рамках общей концепции повышения качества государства, которую партийцы обсудили в первый день XVI Съезда «Единой России».

Фото: news.sarbc.ru

Метки: XVI Съезд партии «Единая Россия» Исаев качество государства МФЦ

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