Сегодня Глава Удмуртии Александр Бречалов работает в посёлке Кез. ...

**Члены комиссии рассмотрели вопрос о мерах по профилактике немедицинского потребления наркотических ...

**На заседании общественного совета по развитию предпринимательства, инвестиционной деятельности и ко...