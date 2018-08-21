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«Единая Россия» предлагает распространить пенсионные льготы на граждан предпенсионного возраста

20 августа
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предложений от партии по совершенствованию пенсионной системы РФ. Они вошли в итоговое решение совместного заседания Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций партии. Об этом сообщается на официальном сайте «Единой России».

7c1dc32d7c4c4b47a52b85cb6f6f925e 0 «Единая Россия» предлагает распространить пенсионные льготы на граждан предпенсионного возраста

По словам секретаря Генсовета, предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может. Это принципиальная позиция «Единой России». Рост доходов наших пенсионеров – наша с вами ключевая, контрольная задача», – заявил Турчак.

Он также предложил на региональном уровне обсудить распространение действующих для пенсионеров льгот на лиц старшего возраста, достигших 55 и 60 лет соответственно.

«Предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть, в этой части граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы людям», – также отметил Андрей Турчак. Кроме этого, он озвучил предложения о том, чтобы предоставлять работникам предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск и бесплатную ежегодную диспансеризацию.

Фото: er.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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