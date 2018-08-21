По словам секретаря Генсовета, предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и другие меры поддержки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
«Никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения, гарантированного Конституцией РФ, быть не может. Это принципиальная позиция «Единой России». Рост доходов наших пенсионеров – наша с вами ключевая, контрольная задача», – заявил Турчак.
Он также предложил на региональном уровне обсудить распространение действующих для пенсионеров льгот на лиц старшего возраста, достигших 55 и 60 лет соответственно.
«Предлагается обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам. То есть, в этой части граждане смогут получить свои накопления по-прежнему в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы людям», – также отметил Андрей Турчак. Кроме этого, он озвучил предложения о том, чтобы предоставлять работникам предпенсионного возраста дополнительный оплачиваемый отпуск и бесплатную ежегодную диспансеризацию.
Фото: er.ru
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