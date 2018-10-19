При этом, отметила парламентарий, существующие нормы регламентируют порядок компенсации в случае возврата билетов только при условии, если заболевший близкий родственник должен был лететь с пассажиром одним рейсом. «В данном случае, при наличии уважительной причины, пассажир имеет право сдать билет и получить полную стоимость. Во всех остальных случаях может быть возмещен только сбор, основная же стоимость билета возмещению не подлежит», – сообщила она.
Авторы законопроекта считают, что из-за существующей нормы граждане не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств. Принятая в первом чтении поправка позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности, несовершеннолетних детей или пожилых родителей, которые не планировали лететь вместе с пассажиром, вернуть стоимость билета в полном объеме. Предполагается, что доля возвратов по этой причине не превысит 1% от общего объема реализованных билетов.
Выступая в качестве содокладчика по законопроекту, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Максим Сураев (фракция «Единой России») отметил необходимость четко прописать ко второму чтению законопроекта перечень болезней и справок, которые будут давать право на получение компенсации полной стоимости сданных авиабилетов. «Если мы не обозначим в данном законопроекте конкретные болезни, то авиаперевозчик из-за любого чиха или насморка будет вынужден возвращать все уплаченные пассажиром деньги».
Согласно озвученным в ходе пленарного заседания Госдумы статистическим данным, ежегодно услугами авиаперевозчиков в России пользуются около 105 миллионов человек. При этом, около 70% купленных билетов являются невозвратными.
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