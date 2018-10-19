17 октября в Москве Александр Бречалов встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. **Глава Удмуртской Республики доложил о результатах работы за период с апреля 2017 по октябрь 2018 го...

Скейт-парк откроют в Ижевске **В Ижевске появится скейт-парк, памп-трек и стритбольная площадка. Всё это объединит первый в России...

Преодолевших столетний рубеж женщин в Ижевске в 11 раз больше, чем мужчин **Сколько лет самым возрастным работающим в Удмуртии людям? Сколько в республике долгожителей? На эти...