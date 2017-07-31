На Кубке Европы выступающий за Удмуртию спортсмен Рамазан Абдулаев занял второе место среди юниоров в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования дзюдоистов проходят в эти дни в Берлине.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Александр Бречалов направил поздравления воспитаннику ижевской спортивной школы и руководителям Международного фонда дзюдо, Федерации дзюдо России и Федерации дзюдо Удмуртии.
"Завоёванная Рамазаном Абдулаевым серебряная медаль является очередным доказательством высокого потенциала наших спортсменов. Это серьёзный вклад в копилку спортивной славы Удмуртской Республики и всей страны. Надеюсь на будущие победы нашего атлета", - сказано в телеграмме Александра Бречалова.
Фото: Sport.izh.ru
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