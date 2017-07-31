Земляки на пьедестале Чемпионом России на дистанции 30 километров в маунтинбайке (горном велосипеде) стал представитель Иже...

Нули среди своих Первый матч сезона 2017-2018 годов на первенство России «Зенит-Ижевск» провел с «Нефтехимиком» (Нижне...

Образцовый по футболу В республике появится концепция развития детского футбола, которая станет примером для других регионо...