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Дзюдо. Не уходят в запас

31 августа
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Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов (от 30 до 64 лет) завершил в Ижевске своеобразную неделю дзюдо во Дворце «Олимпиец».

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Напомним, что начало было положено турниром по дзюдо памяти М.Т.Калашникова среди юниоров и юниорок. Затем прошли тренинги и семинары. А 25 и 26 августа татами заняли ветераны. У дзюдоистов сейчас есть возможность продолжать заниматься любимым видом спорта и после того, как выйдешь из основной команды. Ветераны борются уже не только в весовых, но и в возрастных категориях. То есть спортсмены в заметной мере выравнены по возможностям.

Организатором чемпионата в Ижевске стали Федерации дзюдо России и Удмуртии вместе с некоммерческим партнёрством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Ветераны не просто не теряют энтузиазм, но и совершенствуют своё мастерство. Понятно, что для того, чтобы попадать на международные соревнования ветеранов, требуется регулярно бывать в спортзалах и тренироваться. И это хороший пример для действующих дзюдоистов в формировании преемственности. Не говоря уж о том, что человек не стареет не только душой, но и телом в сравнении со своими ровесниками.

Представители Удмуртии Арсен Рамазанов и Олег Ходырев стали бронзовыми призёрами в своих весовых категориях в чемпионате России. А победители и серебряные призёры получат путёвки на чемпионаты мира и Европы.

В некоторых категориях участников совсем мало. Казалось бы, заявись на соревнования - и станешь призёром. Но не тут-то было, гораздо вероятнее, что можешь оказаться не на пьедестале, а занять место в больнице. Перед чемпионатом есть отбор, и люди с улицы сюда не попадают, ради собственной их безопасности. К концу турнира видно, что и некоторые опытные бойцы начинают прихрамывать. Понятно, что иногда сказываются старые травмы.

Кроме медалей, был вручён приз зрительских симпатий. Эту статуэтку изготовил Николай Безумов и лично вручил 64-летнему дзюдоисту из Свердловской области Геясу Бахрамову. Такие эпизоды украшают соревнования. В своё время Николай Безумов (больше известный в среде баскетболистов и параспортсменов) служил в СКА (Свердловск) и был знаком с местными борцами. Но, как выяснилось, они уже не выступают на татами. А в целом зрителей опять было мало, так что трибуну «Олимпийца» по-прежнему занимали сами же дзюдоисты. Зато когда они сидят рядом с тобой, то видно, что борьба доставляет им радость. И даже если проиграл схватку ветеран, то в итоге он рад тому, что пообщался с коллегами, расспросил о своих товарищах и былых соперниках. Наиболее сильно на этом чемпионате выступили ветераны из Республики Башкортостан и Пермского края – они и получили большее количество путёвок на международные соревнования. Участники соревнований запечатлели себя в фотоснимках и на фоне пьедестала, и на фоне судейского корпуса, и на фоне трибуны. То есть антураж турнира был близок к образцовому. Судьи и дзюдоисты чувствовали себя в «Олимпийце», как дома. Чемпионат стал ещё одним шагом в подготовке Ижевска к чемпионату Европы 2019 года среди юниоров и юниорок. К нему ижевские организаторы движутся уверенно. Об этом говорят и вручённые подарки в адрес руководителей Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР и управления по физической культуре и спорту администрации города Ижевска.

Фото Сергея Рогозина

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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