Перетянули канат в Сыктывкаре **С 21 по 23 августа в Сыктывкаре состоялся IV Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских в...

Сборная Управления Росгвардии по Удмуртской Республике завоевала кубок Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу **За почётные трофеи турнира боролись 135 офицеров, представляющих 19 команд от воинских частей, сое...

Паралимпизм. С призом из Канады Велогонщики - чемпион мира 2018 года Арслан Гильмутдинов и двукратный серебряный призёр чемпионата ми...