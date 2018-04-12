Превращение рядовой ДШИ в живую творческую структуру, где дети, начиная с младших классов, выходят на сцену и держат экзамен на мастерство, артистизм и сценическое обаяние перед публикой, началось восемь лет назад, с приходом нового директора. Геннадий Юсим когда-то создал в родном Глазове детскую эстрадную студию, которая приводила в восторг и недоумение и зрителей, и экспертов международного уровня: как это возможно, чтобы школьники работали на сцене с такой же отдачей и мастерством, как взрослые, не халтуря, не требуя себе скидки по принципу «они же дети»? Ижевскую ДШИ № 2 Юсим возглавил с теми же планами: добиться, чтобы для всех окружающих, а в первую очередь для самих учеников, стало очевидно: прежде всего они – артисты. Эти идеи вдохновили наиболее прогрессивную часть педагогического коллектива и многих учащихся школы. На эстрадном отделении появилась эстрадная студия «Выше радуги», – дети и подростки, отучившись с утра в общеобразовательной школе, а затем на обязательных уроках ДШИ № 2, оставались вечерами и с невероятной для случайного наблюдателя самоотдачей репетировали, репетировали и репетировали. Погружались с педагогами в мир настоящей высококлассной эстрады. Джаз «золотой эры» Голливуда, Барбара Стрейзанд, группы АВВА и The Beatles, – дети сначала учились слышать, что есть в этой музыке такого, что она пробивает насквозь сердца слушателей десятилетие за десятилетием, вслушивались в интонации, благодаря которым большие артисты превращали каждую песню в небольшое драматическое или комическое представление, а потом начинали петь сами. Стараясь, чтобы вышло не менее искренно, обращаясь песней к каждому сидящему в зале.
Петь не для себя и не для педагогов, а для зрителей стало правилом школы. Геннадий Юсим говорит:
– Обучение музыке бессмысленно, если дети никому не показывают, что они умеют. Мы воспитываем будущих артистов, которым нужно учиться не только гаммы чистенько играть или петь, но и с публикой работать. Музыка – это только инструмент, с помощью которого артист отдаёт другим людям то, что у него накоплено в сердце. Уметь для себя – недостаточно. Задача артиста – делиться и отдавать.
Дети, которые могут всё
На ребят из студии «Выше радуги» учащиеся других отделений школы смотрели с любопытством: горящие глаза, энергия на бесконечные вечерние репетиции и стремительно растущее мастерство, которое на всех конкурсах – от региональных до всероссийских – оценивалось очередными Гран-при и первыми премиями – неужели это всё из-за постоянного взаимодействия с публикой? И в конце концов тоже вышли на сцену и поняли – да, именно живой зал, удесятеряющий своей энергией и бешеными аплодисментами каждый удачный момент и встречающий неловким молчанием каждую неточность, оказывается едва ли не лучшим учителем, чем самый хороший педагог.
Кульминацией нового подхода к обучению будущих артистов стало создание в стенах ДШИ № 2 Детской филармонии – коллектива из учеников разных возрастов, от первого класса до выпускного, каждый год создающего новые музыкальные спектакли. Оказалось, что ижевские дети ничуть не менее талантливы, отважны и универсальны в освоении самых разных музыкальных стилей и жанров, чем отобранные на самом строгом кастинге юные артисты знаменитых «детских» спектаклей Вест-Энда. Один за другим появились спектакли на основе фольклора, песен из мультфильмов Диснея, ретро-эстрады, звучавшей когда-то на виниловых дисках. В прошлом году в Детской филармонии состоялась премьера спектакля «В джазе только дети» – исключительно стильного, умного, ставящего острые вопросы творческой реализации артиста в жестоком мире большого шоу-бизнеса, но при этом позволяющего почувствовать, сколько счастья может испытать талантливый человек на сцене. Великие песни Рэя Чарльза, Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Фреда Астера, Дюка Эллингтона, Леонида Утёсова мальчишки и девчонки, юноши и девушки поют так, что зал плачет и смеётся, и плачет снова. В рамках фестиваля «Дыши весной» этот спектакль, как бесспорный хит сезона, будет показан дважды – 18 и 25 апреля.
Мастерство и искренность
Весенний фестиваль «Дыши весной» – один из двух больших творческих марафонов ДШИ № 2 (второй традиционно проходит на Рождество). В этот раз в афишу фестиваля вошли четыре музыкальных спектакля, демонстрирующих широту жанровых и стилистических интересов ребят, и художественная выставка педагога ДШИ № 2 Светланы Аверкиевой.
Откроет фестиваль музыкальное шоу «Оркестровая палитра», в котором отражаются главные принципы работы ДШИ № 2. Если в большинстве школ искусств юные музыканты показывают, чему научились за год, только педагогам и родителям, то ДШИ № 2 устраивает открытый концерт. Это подталкивает ребят объединяться в коллективы и готовить сильные концертные номера. В концерте «Оркестровая палитра» примут участие домристы, гитаристы, баянисты, аккордеонисты, – сольно и в ансамблях.
Десять лет назад на фольклорном отделении ДШИ № 2 был создан ансамбль «Ленок». Юбилей коллектива превратится в масштабный фольклорный концерт, накоторый приедут детские этноколлективы из Удмуртии и других регионов страны. Сам «Ленок» будет обряды проводить, песни петь и сказки сказывать – да не простые, а настоящие народные. Программа получается настолько насыщенной, что 22 апреля её примет большой зал Государственной филармонии.
24 апреля зрители увидят спектакль «Алиса в ЗаРоялье» – остроумный музыкальный парафраз сказки Льюиса Кэрролла, где фортепианные произведения выстраиваются в захватывающую историю с участием Алисы, Красной королевы и других персонажей. Но главным действующим лицом здесь будет Мистер Рояль. Ученики фортепианного отделения ДШИ № 2, сменяя друг друга за клавиатурой концертного рояля, расскажут о почти волшебном многообразии возможностей этого инструмента. Геннадий Юсим объясняет, в чём ценность этого концерта:
– Детская энергетика в фортепианной музыке создаёт настоящее чудо. Это чистота, абсолютная неиспорченность – у детей нет штампов, нет козыряния виртуозностью на публику, зато есть потрясающая, абсолютная искренность. И в некоторые моменты они играют так, что начинаешь верить в реинкарнацию великих музыкантов: ничем иным объяснить, каким образом этим детям в их возрасте удаётся играть ТАК, я не могу. Они как будто становятся порталами во весь мировой музыкальный опыт, и он проявляется через них легко, естественно, свободно.
Тренировка сердечной мышцы
Завершит фестиваль 28 апреля концерт-вдохновение «Дивлюсь я на небо». Он продолжит цикл музыкальных спектаклей, посвящённых музыке разных народов. Многие зрители помнят программу, в которой дети бережно, с большим вниманием к первоисточнику исследовали удмуртский фольклор. Теперь пришла очередь украинской песни во всей её особенной музыкальности и многообразии – от старых казачьих песен-дум до лучших композиций современных исполнителей (например, группы «Океан Эльзи»). Геннадий Юсим объясняет:
– В чём-то для нас это личная история: я сам родился и вырос на Украине, а несколько лет назад в Ижевск из Донбасса переехала семья педагогов музыки, гитаристов Самойловых, которые влились в преподавательский коллектив ДШИ № 2. Но важнее всего, что украинская песня – это прекрасный музыкальный материал, певучий язык исильная эмоция. Так как украинский язык близок к русскому, не возникает «сложностей перевода» (хотя наши ребята и на английском поют вполне осознанно), каждая песня осмысляется глубоко, буквально проживается. Такая тренировка «сердечной мышцы» очень важна для юных артистов: они учатся пропускать через себя и доносить до зрителя сильнейшие эмоциональные потрясения и петь при этом чутко, проникновенно, но и бережно, с достоинством. Этот концерт будет показан единственный раз: слишком много участников в нём задействовано, на сцену выйдут хор девочек и хор мальчиков, я сам подыграю ребятам на бас-гитаре. И знаете, уже на репетициях песня «Нiч яка мiсячна» (её знают по кинофильму «В бой идут одни «старики») звучит так, что невозможно сдержать слёз – ребята своим чутким исполнением «пробивают навылет». Таких номеров мы готовим двадцать – это будут полтора часа воздействия на сердца публики без антракта.
Высокая планка
Сегодня Детская филармония – это культурный центр, который даёт 130 концертов в год. Зрителями этих концертов становятся более 50 тысяч человек. Директор ДШИ №2 Геннадий ЮСИМ говорит:
– Если в первые пару лет существования Детской филармонии на афиши детских музыкальных спектаклей смотрели со снисходительной симпатией (ну, наверное, там милые ребятки поют известные песни – не очень хорошо, но обаятельно), то сейчас коллектив почти шутя собирает зал-тысячник. В ДК «Металлург» на спектаклях нашей Детской филармонии – аншлаги.
Педагоги других школ искусств Ижевска начали вручать билеты на спектакли Детской филармонии в награду своим ученикам и как стимул для дальнейшего творческого развития: чтобы у их воспитанников появился очевидный ориентир, как можно работать, петь, играть, жить на сцене. Планку мы сразу же взяли самую высокую, потому что мне показалось неправильным брать фору «они дети, значит, и попроще сойдёт». Не сойдёт! Они – артисты. Юные, но артисты. И их работа стоит того, чтобы у них на выступлениях были профессиональные звук и свет, чтобы для каждого шоу им ставил танцы профессиональный хореограф, чтобы фонограммы, с которыми они выступают, были записаны и сведены качественно, а баланс частот на концерте на хорошем современном пульте был выставлен так, чтобы они купались в этом объёме звука. Мы дали им представление, с чем и как они будут работать на профессиональной сцене, и опыт оказывается заразительным. Около 90 процентов выпускников Детской филармонии выбирают профессиональную карьеру в музыке. И добиваются успеха. Одну из наших выпускниц, Светлану Сыропятову, сразу после окончания вуза пригласили работать в театр Александра Градского «Градский Холл». Другая, Алина Чувашова, дошла до полуфинала национального конкурса «Голос». И таких историй успеха довольно много. Каждая из них вписывает Ижевск в большую историю музыки.
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