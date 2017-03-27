После встречи дальнобойщиков с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым решение о двукратном повышении тарифа системы «Платон» было отменено.
Итогом этого прямого диалога стали поручения Медведева, которые были даны им для того, чтобы проработать пути решения этих проблем, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
«Но главное: вы знаете, что фактически уже было решение правительства о двукратном увеличении текущего тарифа системы «Платон», который сейчас составляет 1 рубль 53 копейки, до трех рублей шести копеек. <…> в ходе диалога с дальнобойщиками Председателем Правительства было принято решение, что такого повышения не произойдет. Льготный период будет продлен и повышение тарифа составит всего 25% - до 1 рубля 90 копеек», – сказал заместитель председателя Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.
Он также перечислил перечень решений и поручений, которые были даны Медведевым по итогам встречи партийцев с водителями большегрузов: обеспечить прозрачность распределения средств по системе «Платон»; выстроить четкую систему оформления взаимозачета платы по системе «Платон» и транспортного налога; проработать вопрос о введении электронной товарно-транспортной накладной; решить вопрос по штрафстоянкам; создать автоматизированную систему весогабаритного контроля на всей сети автомобильных дорог общего пользования; сгладить категорийность дорог.
«От Москвы до Смоленска по пути меняется три категории дорог. А это разрешенный объем грузоперевозок. Необходимо сгладить категорийность дорог», – пояснил Неверов.
«Важно, это подчеркнули сами грузоперевозчики, что принципы системы «Платон» работают, обеспечивает доступ на рынок для добросовестных перевозчиков», – рассказал заместитель Председателя Госдумы. Он отметил, что новость о продлении льготного периода по тарифам «Платона» воспринята дальнобойщиками с одобрением.
«Это важно для тех, кто работает на 6,5 млн. большегрузных машин, которые зарегистрированы у нас в стране», – подчеркнул парламентарий.
Неверов призвал своих коллег в рамках работы на региональной неделе повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные проблемы: «Я обращаюсь к своим коллегам, членам фракции «Единая Россия» повстречаться с дальнобойщиками, с ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о тех решениях, которые приняты, и обсудить актуальные общие проблемы, с которыми они сталкиваются в том или ином регионе».
Фото: belrynok.com
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