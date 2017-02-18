Двухлетнего ребенка на санках сбил молодой водитель на «ВАЗе» в Ижевске. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 16 февраля, около 12 часов, напротив дома № 59, расположенного по улице Дзержинского города Ижевска, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на санки, в которых находился мальчик 2-х лет, после чего санки перевернулись. В результате наезда мальчик получил травмы.
В ГИБДД отмечают, что у водителя стаж управления транспортными средствами составляет всего один год.
Всего за минувшие сутки на дорогах Удмуртии зарегистрировано 83 ДТП с материальным ущербом, из них в городе Ижевске - 60. С пострадавшими участниками зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы, среди них - двое детей.
Фото: tulasmi.ru
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