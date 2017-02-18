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Двухлетний ребенок на санках попал под колеса автомобиля в Ижевске

17 февраля
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20150113 sanki 720x407 Двухлетний ребенок на санках попал под колеса автомобиля в Ижевске

Двухлетнего ребенка на санках сбил молодой водитель на «ВАЗе» в Ижевске. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 16 февраля, около 12 часов, напротив дома № 59, расположенного по улице Дзержинского города Ижевска, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на санки, в которых находился мальчик 2-х лет, после чего санки перевернулись. В результате наезда мальчик получил травмы.

В ГИБДД отмечают, что у водителя стаж управления транспортными средствами составляет всего один год.

Всего за минувшие сутки на дорогах Удмуртии зарегистрировано 83 ДТП с материальным ущербом, из них в городе Ижевске - 60. С пострадавшими участниками зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы, среди них - двое детей.

Фото: tulasmi.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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