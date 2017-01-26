В ДТП, произошедшем накануне в Ярском районе, пострадали две женщины. Жительницы Удмуртии - 35 и 45 лет - шли по дороге в попутном направлении движению транспортных средств и попали под колеса легкового автомобиля.
Дорожная авария произошла в среду, 25 января, в 20:10 часов на 36 км автодороги «Глазов - Яр – Пудем», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
44-летний водитель автомобиля «ВАЗ», совершая маневр «обгон», не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, идущих по середине встречной полосы проезжей части дороги. Световозвращающих элементов на верхней одежде женщин не было. В результате ДТП пешеходы получили травмы.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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