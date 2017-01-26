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Двух женщин сбил водитель «ВАЗа» в Ярском районе Удмуртии

26 января
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25.01 %d0%93%d0%bb%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2 %d0%af%d1%80 %d0%9f%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bc 2 Двух женщин сбил водитель «ВАЗа» в Ярском районе Удмуртии

В ДТП, произошедшем накануне в Ярском районе, пострадали две женщины. Жительницы Удмуртии - 35 и 45 лет - шли по дороге в попутном направлении движению транспортных средств и попали под колеса легкового автомобиля.

Дорожная авария произошла в среду, 25 января, в 20:10 часов на 36 км автодороги «Глазов - Яр – Пудем», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

44-летний водитель автомобиля «ВАЗ», совершая маневр «обгон», не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, идущих по середине встречной полосы проезжей части дороги. Световозвращающих элементов на верхней одежде женщин не было. В результате ДТП пешеходы получили травмы.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Метки: ДТП пешеходы Ярский район Удмуртия

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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