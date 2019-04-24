В Удмуртии задержали двух мужчин за попытку сбыть огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. У злоумышленников – жителей Ижевска и Елабуги – изъяли 3 пистолета («CZ», «ТТ» и «Беретта») и более 50 патронов к ним.
«В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что оружие с боеприпасами задержанные хранили и сбывали в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности», - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Одного из задержанных взяли под стражу.
Фото: maxpixel.net
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.