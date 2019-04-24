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Двух мужчин задержали в Удмуртии по подозрению в торговле оружием

24 апреля
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По факту случившегося возбудили уголовное дело.

M9 handgun weapon firearm pistol beretta 3882338 Двух мужчин задержали в Удмуртии по подозрению в торговле оружием

В Удмуртии задержали двух мужчин за попытку сбыть огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике. У злоумышленников – жителей Ижевска и Елабуги – изъяли 3 пистолета («CZ», «ТТ» и «Беретта») и более 50 патронов к ним.

«В ходе первичных проверочных мероприятий установлено, что оружие с боеприпасами задержанные хранили и сбывали в целях, не связанных с осуществлением экстремистской и террористической деятельности», - говорится в сообщении.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Одного из задержанных взяли под стражу.

Фото: maxpixel.net

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