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Двух молодых азиаток-наркосбытчиц задержали в Ижевске

8 февраля
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emktzk4uzc 948 Двух молодых азиаток-наркосбытчиц задержали в Ижевске

Двух уроженок одной из стран Центральной Азии задержали в Ижевске. 23-летняя и 24-летняя девушки подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Следствием установлено, что обвиняемые приехали в Ижевск в ноябре 2016 года. Посредством сети Интернет злоумышленницы приобрели наркотическое средство «PVP», в арендованной квартире расфасовали его, после чего пытались сбыть запрещенное вещество путем оборудования тайников на территории Первомайского района Ижевска.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий азиатки были задержаны правоохранителями. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фото: polit-gid.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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