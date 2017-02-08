Двух уроженок одной из стран Центральной Азии задержали в Ижевске. 23-летняя и 24-летняя девушки подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Следствием установлено, что обвиняемые приехали в Ижевск в ноябре 2016 года. Посредством сети Интернет злоумышленницы приобрели наркотическое средство «PVP», в арендованной квартире расфасовали его, после чего пытались сбыть запрещенное вещество путем оборудования тайников на территории Первомайского района Ижевска.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий азиатки были задержаны правоохранителями. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Фото: polit-gid.ru
Подписывайтесь на наши новости ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере и Одноклассниках.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.