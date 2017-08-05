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Двух пропавших девочек в Удмуртии нашли в километре от дома

5 августа
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Сотрудники Росгвардии вернули детей родителям

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be Двух пропавших девочек в Удмуртии нашли в километре от дома

Днем 4 августа экипажи групп задержания вневедомственной охраны Дебесского отдела Росгвардии получили сообщение о пропаже двух девочек из поселка Кез. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

На поиски несовершеннолетних отправился экипаж вневедомственной охраны в составе старшины полиции Сергея Дерендяева и старшего сержанта полиции Юрия Кочурова. Они провели район около дома пропавших детей и соседние улицы. Двух девочек, подходящих под описание, гвардейцы нашли в километре от места пропажи.

Убедившись, что перед ними разыскиваемые, сотрудники Росгвардии отвезли их домой и передали родителям.

Фото: Росгвардия по УР

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