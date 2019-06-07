Городские дворы больше не будут прежними. Их ждёт качественное обновление. Из скучного места со скамейками для бабушек и песочницей с качелями для малышей они должны стать интересным пространством, которое объединит в себе и зоны для релакса, спорта и активного досуга, и интересные игровые площадки для детей разных возрастов и потребностей. Это одна из целей масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Удмуртия одна из первых включилась в этот проект. В текущем году на создание комфортной городской среды республика получила из федерального бюджета более 465 млн рублей. К этой сумме она добавила ещё 14,4 млн. В планах благоустроить 93 общественных пространства и 170 дворовых территорий, 23 их них в Ижевске. На прошлой неделе депутаты Городской думы, общественники, представители Общероссийского народного фронта и журналисты проверили, как идут работы по ремонту придомовых территорий.
Комплексный подход
Индустриальный район, улица Буммашевская. Большая придомовая территория – общая сразу для пяти домов № 42, 46, 48, 62 и 64. Работы по благоустройству начались здесь две недели назад. Подрядная организация уже демонтировала старое асфальтовое покрытие и бордюры, установила новый бордюрный камень, сделала основание дороги и начала укладывать новое дорожное полотно. Сдать объект планирует до 15 июня.
По словам главы администрации Индустриального района Любови Зайцевой, в этом дворе предусмотрен комплексный ремонт. Подрядчик должен заменить более 4,5 тыс. кв. метров асфальта, уложить около 2 км бордюрного камня, а также смонтировать детский игровой комплекс. Общая стоимость работ – почти 12,5 миллиона рублей, 11 процентов этой суммы – вклад жителей.
– Наш двор давно требовал ремонта, – говорит старшая по дому № 62 на ул. Буммашевской Надежда Шутова. – Ещё с 2013 года начала интересоваться, какие в городе существуют программы по ремонту дворов, неоднократно обращалась в администрацию Индустриального района. Когда начался прием заявок в программы «Формирование комфортной городской среды», провели в каждом доме общее собрание собственников, вместе с управляющей компанией собрали необходимый пакет документов, сделали проект, решили с жильцами вопрос о софинансировании. На эти деньги нам оборудуют две детские площадки, отдельно для малышей и детей постарше. Кроме этого, мы дополнительно собираем по 3,5 тысячи с каждого автовладельца на обустройство парковочных мест. Делать её начнём после завершения основных работ.
От 5 до 21 процента
А вот во дворе дома № 92 по ул. Буммашевской работы по благоустройству почти завершены. Как рассказал представитель дорожно-строительной компании «Лидер» Евгений Петров, здесь установлены 200 погонных метров бордюрного камня, уложен асфальт на площади 480 кв. метров, при этом ширина проезжей части увеличена на два метра. На эти работы по проекту предусмотрены 1,6 млн рублей, 21 процент затрат взяли на себя жители дома.
– Другого выхода у нас не было. Дворовая территория была в ужасном состоянии, на проезжей части во время дождя стояла вода, мест для парковки не хватало. Поэтому жители согласились на софинансирование, чтобы во дворе у нас был порядок, – говорит председатель совета дома Галина Кузнецова.
Ещё один участник проекта – двор домов № 106, 108 и 110 на ул. Ленина. Здесь также запланированы масштабные работы по обновлению. Подрядная организация уложит новое асфальтовое покрытие, как на проезжей части, так и на тротуарах, установит новый бордюрный камень, обустроит дополнительные парковочные места для автомобилей, расширит проезжую часть у дома № 108, что обеспечит удобный проезд для спецтехники. Кроме того, во дворе появятся новые детская игровая и спортивная площадки. Общая стоимость проекта почти 11,5 миллиона рублей.
– Наш дом был построен в 1991 году, и с тех пор двор ни разу не ремонтировали. Асфальт был весь в трещинах, парковочных мест не хватало. На общем собрании приняли решение о софинансировании в размере 5 процентов, это примерно 700 тысяч рублей с трёх домов. После завершения ремонта у нас во дворе появится большая парковка, а также нам установят большой детский городок с качелями и горками, теннисный стол и баскетбольные щиты. Хорошо, что мы попали в программу, – делится впечатлениями старший по дому № 110 на ул. Ленина Николай Карпутенко.
Всего в этом году в столице Удмуртии приведут в порядок дворы 40 многоквартирных домов. На эти цели направили 72 млн рублей из федерального бюджета, порядка 22 млн – из регионального и ещё 13 млн – софинансирование собственников жилья. Завершить все работы должны до 31 августа.
Лучший контролёр – это житель
В прошлом году в Ижевске были большие проблемы с реализацией программы по благоустройству дворовых территорий. Нарушения сроков проведения работ были в трёх из пяти районов города. В «чёрном списке» оказался каждый третий двор, включённый в программу. В этом году ситуация не должна повториться. Об этом заявил куратор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.
– В этом году таких проблем быть не должно. Мы ещё весной подготовили всю необходимую документацию, провели тендеры, подрядчики смогли выйти на объекты сразу, как только позволила погода. Поэтому думаю, что срывов сроков окончания работ в этом году не будет. Контроль за производством работ в рамках программы ведётся в ежедневном режиме. Его осуществляют инженеры технического надзора Службы благоустройства и дорожного хозяйства, в объездах дворов участвуют также общественники и депутаты. И, конечно, контролировать сроки исполнения контрактов, качество проводимых работ должны жители. Именно они определяют, какие работы по благоустройству необходимо провести в их дворе, и должны контролировать работу подрядчика.
Скатертью дорога
Бесшовную технологию укладки асфальта опробовали в столице Удмуртии. Для проведения эксперимента был выбран участок автодороги Ижевск–Аэропорт. На отрезке трассы протяженностью 400 метров выполнено восстановление изношенных слоев асфальтобетона.
Как рассказали в региональном Управтодоре, чтобы добиться бесшовного полотна, по автодороге одновременно двигаются два асфальтоукладчика, перекрывающих всю её ширину. Это позволяет значительно сократить время ремонтных работ. На экспериментальном участке трассы Ижевск–Аэропорт с укладкой асфальта в один слой дорожники справились всего за четыре часа. Но главное преимущество «бесшовного» способа укладки в том, что удаётся избежать «холодного стыка», который образуется при последовательном устройстве полос. Такие стыки являются слабым местом дороги и более всего подвержены разрушению. Вместе с тем, у этого способа укладки асфальта есть свои ограничения – при производстве работ автодорога должна быть полностью перекрыта для движения автотранспорта.
Технология бесшовной укладки покрытия применяется в Удмуртии впервые. В региональном Управтодоре отмечают, что если результат окажется положительным, то её начнут применять и на других региональных трассах.
Сейчас в столице Удмуртии ремонт дорожного полотна ведётся на 16 участках из 27, запланированных в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, на ул. Фронтовой дорожники уже демонтировали старое изношенное покрытие и начали установку бортового камня. Общая протяжённость ремонтного участка составляет 0,3 км. В перспективе там уложат выравнивающий слой покрытия, а после перекроют его верхним слоем из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, на участке будет выполнено устройство тротуара.
Начались работы и на ул. Майской – сейчас дорожники выполняют фрезерование старого асфальтового покрытия. Протяжённость участка - 1,3 км. Как и на ул. Фронтовой, здесь будут уложены два слоя покрытия, верхний – из износостойкого щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, подрядчик выполнит устройство тротуара.
Напомним, в целом в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске будут отремонтированы 24,5 км.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.