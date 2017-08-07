В феврале 2017 года в России стартовал проект «Формирование комфортной городской среды». Понимая, что этот проект - отличная возможность улучшить облик дворов и повысить функциональность общественных пространств, регионы поспешили включиться в его реализацию. К примеру, в Удмуртии участниками масштабного проекта стали 32 населенных пункта.
В одном только Сарапуле будет реконструирована 41 дворовая территория. Уже сегодня полным ходом идет ремонт во дворе дома № 128 по улице Советской. 1 августа здесь в ходе рабочей поездки по Удмуртии побывал Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он встретился с жильцами дома и ознакомился с ходом ремонтных работ.
Новая жизнь для старого двора
По словам директора муниципального учреждения «Управление благоустройства» Давита Оганяна, подрядчик закончит ремонт во дворе по улице Советской примерно через неделю, хотя здесь запланирован самый большой объем работ - реконструкция проезжей части и строительство нового тротуара.
– Раньше здесь был узкий разбитый тротуар, - говорит Оганян. - За счет газонов расширим проезжую часть.
Ремонт двора обойдется в 1 миллион 848 тысяч рублей. Часть денег заплатили сами жильцы дома - таково одно из условий участия в проекте «Формирование комфортной городской среды».
– Собственники этого дома внесли 16 процентов от необходимой на реконструкцию суммы, а в целом по городу процент софинансирования жильцами варьируется от 11 до 21 процента, - объяснил Давит Оганян.
На вопрос Андрея Чибиса, как жильцы дома отреагировали на условие софинансирования и сознательно ли приняли решение участвовать в проекте, старшая по дому Татьяна Федюнина говорит, что в целом люди доброжелательно отнеслись к этой идее, ведь реконструировать двор нужно было уже давно.
– Рядом с нашим домом две школы и детская больница, поэтому по этой дороге народу всегда много ходит, и дети, и мамы с колясками. Да и машин немало, - рассказывает Татьяна Анатольевна. - Дорога была узкая, машины заезжали на тротуар. Опасно было ходить. Когда из газет узнали, что можно поучаствовать в проекте, сразу же провели собрания в каждом подъезде. Многие жильцы с радостью встретили эту новость. Потом провели голосование. В итоге больше 90 процентов собственников проголосовали «за».
Доступно для всех
Кроме убитой дороги, жильцов дома № 128 волнует отсутствие зоны отдыха для детей и оборудованной парковки. Поэтому они решили, что будут участвовать в проекте и в следующем году. Какие объекты, где и как будут располагаться, жильцы уже обговорили, осталось провести голосование. Оно пройдет в середине августа, говорит Татьяна Федюнина.
Андрей Чибис в целом положительно отозвался о ходе работ, хотя не обошлось и без замечаний. Так, по словам Андрея Владимировича, необходимо предусмотреть обустройство пандусов у входов в подъезды, а также пересмотреть варианты размещения парковки.
Разработчики дизайн-проекта согласились, что пандусы нужны, в ближайшее время они вместе с жильцами дома и управляющей компанией займутся решением этого вопроса. При этом они отметили, что при разработке дизайна проекта акцент был сделан на то, чтобы создать максимально комфортные условия для слабовидящих людей, которых немало живет в доме № 128 по улице Советской.
– По проекту там, где возможно, - у подъездов, в зоне отдыха, на территории, прилегающей к дому, - мы запланировали барьеры ориентации для того, чтобы слабовидящие могли с комфортом передвигаться по двору. Кроме этого, на детской площадке будет игровой городок для детей с ограниченными возможностями.
В завершение встречи Андрей Чибис отметил, что при благоустройстве территорий необходимо учитывать все нюансы.
– Мы на своем сайте (Минстроя России. – Прим. ред.) разместили лучшие практики со всей страны. Постоянно их обновляем, чтобы подход был более грамотный. Мы не имеем права не учитывать нюансы, мнения людей которые здесь живут. Если живут маломобильные группы, слабовидящие, то и для тех, и для других должны быть соответствующие устройства, чтобы они могли с комфортом передвигаться. Думаю, что коллеги эти нюансы учтут и в следующем году вторая часть будет сделана с другим уровнем щепетильности и качества.
Также Андрей Чибис отметил, что в следующем году средства на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды будут выделяться по другой схеме.
– Выделять их будем в начале года, только когда оценим эффективность работы в прошедшем году. Наша задача - не просто отчитаться документами, асфальтированными дворами, мы хотим, чтобы эти пространства, дворовые территории были сделаны качественно и добротно, чтобы люди видели, что это делается не для галочки. Принципиально важно, что все это делается исключительно с их согласия. Вовлечение людей - ключевой элемент реализации проекта в этом году и в последующие годы.
Цифры
На ремонт 41 дворовой территории в Сарапуле будет потрачено чуть больше 28 миллионов рублей:
- 15 миллионов - федеральные средства;
- 6 миллионов 500 тысяч - республиканские средства;
- 2 миллиона 300 тысяч - средства местного бюджета;
- более 3 миллионов - средства жильцов.
В 2017 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Удмуртии будет благоустроено:
- 293 двора;
- 9 общественных зон;
- парк.
137 миллионов рублей в благоустройство вкладывают республика и муниципалитеты; 14 миллионов - жители Удмуртии.
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