Время храмостроительства. В Воткинском районе больше церквей, чем в иной епархии. Конфессии В недавнем опросе ВЦИОМ о доверии россияне расставили свои приоритеты так: на первом мес...

В разряде особо важных дел. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией Начальник 2-го отдела расследования особо важных дел Следственного управления Следственного комитета ...

Мы все равные. В Государственном цирке Удмуртии прошло представление для людей с ограниченными возможностями Первого декабря цирковое представление посмотрели люди с ограниченными возможностями. В Государственн...