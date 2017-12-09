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Двор мечты. Студенты монтажного техникума разрабатывают дизайн-проекты для ижевских дворов

9 декабря
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В Ижевске при содействии регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялась презентация дизайн-проектов дворов, разработанных студентами монтажного техникума. По этим проектам будут благоустраиваться дворы по адресам: улицы Петрова, 16-18, Татьяны Барамзиной, 26, Труда, 58 и 6. В 2018 году все они будут участвовать в проекте «Формирование комфортной городской среды».

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Всего будущие архитекторы подготовили 12 проектов благоустройства - по три на каждый двор. Работы студентов оценили не только преподаватели и эксперты ОНФ, но и жители многоквартирных домов.

‒ Для нас это был очень интересный и полезный опыт, - отметила преподаватель монтажного техникума, участник команды «Молодежка ОНФ» в Удмуртии Дарья Бегишева. - В диалоге с жителями, экспертами-архитекторами работа получается живой, а реализация проектов ценна с практической точки зрения. Об этом опыте я рассказала и в Сочи на прошедшем Всемирном фестивале молодежи и студентов. Студенты учли в своих работах пожелания жителей и постарались сделать будущий двор уютным и комфортным с внедрением новых архитектурно-ландшафтных тенденций: городского огорода, воркаутов, галереи стрит-арта. При этом они максимально сохранили зеленые насаждения и продумали варианты всесезонного использования дворовой территории.

‒ Все работы были признаны достойными. Ребята подошли к выполнению поставленной задачи творчески и ответственно, - считает координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии Сергей Береснев. - Благодарим за содействие руководство и преподавателей монтажного техникума Дарью Бегишеву и Марину Матвееву. Экспертная комиссия выбрала четыре лучшие работы. Но главными судьями все же будут жители дворов, которые в ближайшее время выберут из представленных вариантов наиболее приемлемый для них.

Тем временем студенты готовы и в следующем году проектировать общегородские пространства. Это позволит муниципалитетам сэкономить бюджетные средства.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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