Всего будущие архитекторы подготовили 12 проектов благоустройства - по три на каждый двор. Работы студентов оценили не только преподаватели и эксперты ОНФ, но и жители многоквартирных домов.
‒ Для нас это был очень интересный и полезный опыт, - отметила преподаватель монтажного техникума, участник команды «Молодежка ОНФ» в Удмуртии Дарья Бегишева. - В диалоге с жителями, экспертами-архитекторами работа получается живой, а реализация проектов ценна с практической точки зрения. Об этом опыте я рассказала и в Сочи на прошедшем Всемирном фестивале молодежи и студентов. Студенты учли в своих работах пожелания жителей и постарались сделать будущий двор уютным и комфортным с внедрением новых архитектурно-ландшафтных тенденций: городского огорода, воркаутов, галереи стрит-арта. При этом они максимально сохранили зеленые насаждения и продумали варианты всесезонного использования дворовой территории.
‒ Все работы были признаны достойными. Ребята подошли к выполнению поставленной задачи творчески и ответственно, - считает координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Удмуртии Сергей Береснев. - Благодарим за содействие руководство и преподавателей монтажного техникума Дарью Бегишеву и Марину Матвееву. Экспертная комиссия выбрала четыре лучшие работы. Но главными судьями все же будут жители дворов, которые в ближайшее время выберут из представленных вариантов наиболее приемлемый для них.
Тем временем студенты готовы и в следующем году проектировать общегородские пространства. Это позволит муниципалитетам сэкономить бюджетные средства.
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