Прошедший конкурс главы Ижевска никаких сенсаций не принёс. В гонке за кресло мэра лидерами стали ожидаемые претенденты. Окончательный выбор депутаты Городской думы будут делать между бизнесменом и педагогом.
В администрации Ижевска 10 августа прошло заседание конкурсной комиссии, по итогам которой были отобраны не менее двух претендентов на пост главы города. В состав комиссии вошли 12 человек: по 6 от города и республики. Председателем комиссии стал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.
В конкурсе участвовало 13 человек. Каждый из них представил свою программу развития города. Конкурсанты рассказали об оценке текущего социально–экономического состояния города, описали основные проблемы и предложили комплекс мер по их решению с указанными сроками и ресурсным обеспечением. По итогам заседания конкурсная комиссия решила оставить двух претендентов, набравших наибольшее количество баллов. Директор ООО «Арсенал» Константин Сунцов набрал 491 балл, директор Гуманитарного лицея Ижевска Михаил Черемных – 418 баллов. На три балла отстал и не вошёл в шорт–лист председатель Городской думы Олег Гарин, который набравший 415 баллов.
– Сейчас слово за Городской думой, которая должна назначить внеочередную сессию и проголосовать за одного из кандидатов. Конкурс на главу Ижевска отличается от других конкурсов тем, что здесь была максимальная концентрация интересных предложений. Сегодня мы с участниками говорили о том, что большинство предложений лягут в основу развития города. Люди подошли не поверхностно, а серьёзно проработали проблематику Ижевска и предложили пути решения, – сказал Сергей Смирнов журналистам по окончании конкурса. Он также отметил, что участников объединяют любовь к городу и желание его развивать – это важное качество для будущего мэра. Однако не все члены конкурсной комиссии были за то, чтобы в конечном итоге в финал вышли только два кандидата.
– Для комиссии не очень сложно было принять решение. Кандидаты, которые представлены к обсуждению, были достаточно хорошо изучены до этого. Лично для меня как для эксперта результат был предсказуемым. Думаю, что среди всех представленных программ развития города было достаточно много конструктивных предложений, я бы даже сказал, инновационных. Но было и много никчёмных фантазий, которые для города не имеют никакого значения. Мне представлялось даже, что там были совершенно случайные люди, которые непонятно с каким интересом представляли свои личные положения, – оценил работу конкурсантов один из экспертов, профессор Олег Боткин.
Он также сказал, что отметил для себя три программы, которые можно было бы принять к исполнению как равнозначные. Олег Иванович также выступил с идеей вписать в шорт–лист не двух, а трёх претендентов. Однако это предложение поддержали только четыре эксперта. Участники в целом остались довольны работой конкурсной комиссии. Один из участников, ведущий инженер АО «Белкамнефть» имени А.А. Волкова Кирилл Кондаков рассказал, что эксперты интересовались его погружением в бюджет города, в систему работы городской администрации.
– Для себя я сделал вывод, что могу лучше, есть над чем поработать. Самое сложное было подготовить программу. Для этого пришлось изучить много документов – стратегий и программ развития города с 1999 года. Пытался понять, к чему пришёл город и что необходимо делать сейчас. Я предложил самое простое – вернуть доверие населения к власти, – рассказал он.
Несмотря на то, что для многих результат конкурса был ожидаемым, Константин Сунцов отметил, что для него он не был предсказуем.
– Это конкурс, и сомнения есть всегда, и есть всегда волнение. Я выступал и перед 15–тысячной аудиторией, а тут всего 12 человек, но волнуешься, как на экзамене. Потому что понимаешь, что в дальнейшем ты будешь отвечать почти за 650 тысяч человек. Но ничего ещё не решено, я буду продолжать готовиться к выступлению перед депутатами, – подытожил Константин Сунцов. Он также сказал, что в случае избрания его мэром ему придётся выйти из всех бизнес–процессов.
Михаил Черемных, чья программа большое внимание уделяет образованию, сказал, что начал бы с совершенно другого направления. – Есть два мнения, что глава – это хозяйственник и глава – это чиновник. С моей точки зрения, глава – это, прежде всего, политик. Это человек, который должен налаживать коммуникацию людей, различных структур внутри города и в то же время налаживать контакт с теми структурами, которые существуют вне города. Я убеждён, что успех любого мэра – это команда. Нужно собирать сильную профессиональную команду, и в ней должны быть очень хорошие хозяйственники, – сказал Михаил Черемных. Он также отметил, что, будучи главой города, взял бы в свою команду и Константина Сунцова.
Выбирать будущего главу города будут на заседании Городской думы Ижевска, которая состоится в понедельник 20 августа в 12 часов дня. Избранный глава Ижевска останется в должности до 2020 года.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.