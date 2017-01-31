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Двое детей пострадали в дорожных авариях в минувшее воскресенье в Удмуртии

30 января
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29.01 %d0%90%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0 Двое детей пострадали в дорожных авариях в минувшее воскресенье в Удмуртии

В дорожных авариях, произошедших в Удмуртии в минувшее воскресенье, пострадало двое детей - 13 и 10 лет. Один их них получил многочисленные травмы.

По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 29 января в 10:30 часов 33-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ» на 20 км автодороги «Ижевск – Ува» совершила ДТП. Водитель не справилась с управлением, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с идущим в прямом встречном направлении автомобилем «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины.

В результате аварии пассажиры «ВАЗа» - 13-летний мальчик и 40-летняя женщина получили травмы.

В дорожной полиции отмечают, ребенок находился в детском кресле, что и помогло ему минимизировать тяжесть травм при ДТП.

В тот же день, в 17:20 часов, в Воткинске на ул. Азина произошло столкновение легкового автомобиля и большегруза «Мерседес».

57-летняя женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем под управлением 47-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Лады» получила травмы, ее пассажир - мальчик 2007 года рождения получил многочисленные травмы. Ребенок находился в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства, причем сидел на самом опасном месте – спереди, справа от водителя.

Сотрудники ГИБДД напоминают родителям: нельзя забывать о том, что детские удерживающие устройства нужно использовать до достижения ребенком 12-летнего возраста! Это Закон! Использование детских удерживающих устройств необходимо при каждой поездке!

Выполнение данного условия сохранит жизнь и здоровье вашему ребенку, а также поможет существенно снизить тяжесть травм при дорожно-транспортном происшествии.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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