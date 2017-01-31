В дорожных авариях, произошедших в Удмуртии в минувшее воскресенье, пострадало двое детей - 13 и 10 лет. Один их них получил многочисленные травмы.
По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 29 января в 10:30 часов 33-летняя женщина за рулем автомобиля «ВАЗ» на 20 км автодороги «Ижевск – Ува» совершила ДТП. Водитель не справилась с управлением, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с идущим в прямом встречном направлении автомобилем «Фольксваген» под управлением 54-летнего мужчины.
В результате аварии пассажиры «ВАЗа» - 13-летний мальчик и 40-летняя женщина получили травмы.
В дорожной полиции отмечают, ребенок находился в детском кресле, что и помогло ему минимизировать тяжесть травм при ДТП.
В тот же день, в 17:20 часов, в Воткинске на ул. Азина произошло столкновение легкового автомобиля и большегруза «Мерседес».
57-летняя женщина за рулем «Лады» не справилась с управлением транспортного средства, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем под управлением 47-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Лады» получила травмы, ее пассажир - мальчик 2007 года рождения получил многочисленные травмы. Ребенок находился в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства, причем сидел на самом опасном месте – спереди, справа от водителя.
Сотрудники ГИБДД напоминают родителям: нельзя забывать о том, что детские удерживающие устройства нужно использовать до достижения ребенком 12-летнего возраста! Это Закон! Использование детских удерживающих устройств необходимо при каждой поездке!
Выполнение данного условия сохранит жизнь и здоровье вашему ребенку, а также поможет существенно снизить тяжесть травм при дорожно-транспортном происшествии.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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