— улица Пушкинская на участке от улицы Советской до улицы Кирова;
— улица Лихвинцева на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
— улица Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;
— улица Красногеройская на участке между улицами Пушкинской и Красноармейской.
Репетиция Парада победы начнется в 15.00 и продлится до 18.00. В ней примут участие более 1600 человек (33 парадных расчета) и около 30 единиц техники. Увидеть репетицию парада и за несколько дней до Дня Победы почувствовать атмосферу праздника смогут все желающие.
Фото Clever Life
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