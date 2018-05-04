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Движение транспорта ограничат на время репетиции парада в Ижевске

4 мая
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В субботу 5 мая на время репетиции Парада Победы будет ограничено движение личного и общественного транспорта. Перекрыты будут:

Pushkinskaya street (izhevsk) Движение транспорта ограничат на время репетиции парада в Ижевске

— улица Пушкинская на участке от улицы Советской до улицы Кирова;

— улица Лихвинцева на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

— улица Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

— улица Красногеройская на участке между улицами Пушкинской и Красноармейской.

Репетиция Парада победы начнется в 15.00 и продлится до 18.00. В ней примут участие более 1600 человек (33 парадных расчета) и около 30 единиц техники. Увидеть репетицию парада и за несколько дней до Дня Победы почувствовать атмосферу праздника смогут все желающие.

Фото Clever Life

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