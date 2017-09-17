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Движение «Россия выбирает» начинает обучение наблюдателей в Удмуртской Республике

23 августа
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000020 978894 big Движение «Россия выбирает» начинает обучение наблюдателей в Удмуртской Республике

10 сентября 2017 года, в Единый день голосования, состоятся досрочные выборы Главы Удмуртской Республики и выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики. Общественное движение «Россия выбирает» объявляет о начале обучения наблюдателей, а также приглашает к сотрудничеству всех кандидатов вне зависимости от партийной принадлежности.

– Кандидаты уже сейчас ведут активные избирательные кампании, и мы призываем всех соблюдать закон. Одна из задач движения «Россия выбирает» – обеспечить соблюдение предусмотренных законом процедур на избирательных участках. Мы предлагаем всем кандидатам предоставить своих независимых наблюдателей, которые сделают все возможное, чтобы пресечь любые нарушения, - говорит сооснователь движения «Россия выбирает», к.ю.н. Александр Закускин.

Обучение наблюдателей пройдет в Ижевске, в пятницу, 25 августа, в 18.00 по адресу: ул. Красногеройская, 18, аудитория 5. Принять участие может любой желающий старше 18 лет по предварительной записи на сайте движения россиявыбирает.рф

– Нынешнее обучение - это только начальный этап. Всего мы планируем подготовить и направить на участки более 100 наблюдателей в Удмуртской Республике, чтобы гарантировать честные и легитимные выборы, - говорит региональный координатор движения «Россия выбирает» Максим Тенсин.

– Мы считаем, что выборы должны проходить открыто и законно, что побеждать должны кандидаты, поддержанные большинством избирателей. Обучение – это отличная возможность получить практический опыт в области избирательного права, в том числе для студентов, - уточняет сооснователь движения юрист Елена Бабченкова.

Среди тех, кто выразил желание принять участие в обучении, уже есть не только представители от кандидатов и партий, но и представители Совета молодых наблюдателей Удмуртской Республики, которые также планируют наблюдать за выборами в Единый день голосования в регионе.

В ближайшее время обучение пройдет и в других регионах, где осенью состоятся выборы.

Для выборов в Государственную Думу в 2016 году движение «Россия выбирает» обучило более 4000 наблюдателей в 18 регионах страны. К Единому дню голосования движение планирует подготовить более 5000 наблюдателей в пятнадцати регионах страны: Удмуртской Республике, Республике Мордовия, в Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях, Севастополе, Москве и Московской области.

Сообщить о нарушениях можно уже сейчас:

• позвонив на круглосуточную горячую линию 8-800-100-24-84

• через сайт РоссияВыбирает.рф

• через telegram @rfchoice_bot

Фото: fsimo.ru

Метки: Удмуртская Республика выборы-2017 движение «Россия выбирает» наблюдатели

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