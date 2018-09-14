Владивосток – 2018. Берега сотрудничества **Делегация Удмуртской Республики участвует в Восточном экономическом форуме С 11 по 13 сентября во...

Рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и Председателя Правления РСХБ Бориса Листова **В рамках IV Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листо...

В столице Удмуртии, в Ижевске, стартовал Промышленный форум **Сегодня на Центральной площади Ижевска в мобильном павильоне начал работу Промышленный форум, в рам...