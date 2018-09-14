По словам и.о. заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, Управление дошкольного образования и воспитания присоединяется к Управлению образования, а также объединяются муниципальные учреждения – централизованные бухгалтерии центров дошкольного образования и центров образования и методические центры. В итоге после реорганизации вместо 17 муниципальных учреждений, входящих в управления школьного и дошкольного образования, останутся четыре: Управление (департамент) образования, методический центр, централизованная бухгалтерия и ресурсный центр, который будет решать задачи, связанные с ремонтом и содержанием зданий учреждений социальной сферы, освобождая от этой обязанности руководителей образовательных организаций.
– Мы подходим к решению вопроса реорганизации очень серьёзно, понимая всю степень ответственности, – подчеркнул Дмитрий Чистяков. – На уровне главы города создан проектный офис, в работе которого принимают участие представители правительства Удмуртии, администрации города и муниципальных учреждений. Мы опираемся на опыт регионов Приволжского федерального округа. Практически во всех крупных городах данные реорганизации уже проведены, и мы видим положительный эффект, который произошёл в результате слияний управлений.
Дмитрий Чистяков напомнил, что недавно в муниципалитете уже прошла реорганизация двух управлений социального блока – Управление по делам молодёжи присоединили к Управлению по физической культуре и спорту. Этот процесс не отразился на деятельности их подведомственных учреждений. Более того, оптимизационные мероприятия позволили высвободившиеся средства направить на содержание и развитие спортивных школ и клубов по месту жительства.
В настоящее время в образовательное пространство столицы Удмуртии входят 188 дошкольных учреждений и 111 образовательных организаций, в них около 20 тысяч сотрудников и более 120 тысяч школьников и дошкольников. Как подчеркнула начальник Управления образования администрации Ижевска, планируемая реорганизация их никак не затронет.
– Все процессы, связанные с реорганизацией системы управления образованием, никак не скажутся на деятельности школ и детских садов. Они будут работать в прежнем режиме, штатная численность сотрудников учреждений сохранится, – подчеркнула Светлана Петрова. – Уже с октября этого года в городе будет действовать единая программа развития отрасли образования: от дошкольного до общего образования.
По словам заместителя начальника Управления дошкольного образования и воспитания администрации Ижевска Натальи Шевяковой, новая структура управления отраслью исключает дублирующие функции муниципальных учреждений, вся работа будет чётко структурирована, создана понятная и прозрачная система кадрового, бухгалтерского учёта по всем подведомственным учреждениям.
Полностью завершить процесс слияния управлений планируют до конца года. Это позволит сэкономить 55,7 миллиона рублей из фонда оплаты труда, освободить десять зданий площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Часть этих помещений будет перепрофилирована – в них откроют новые классы и группы, часть реализована на торгах. Все средства от продажи зданий будут направлены на развитие материально–технической базы образовательных учреждений. Так, на месте здания по ул. Ворошилова, 46а, где сейчас располагается централизованная бухгалтерия Устиновского района, планируется построить детский сад.
Решение о проведении реорганизации системы управления образованием в Ижевске будет принято 18 сентября на сессии Городской думы. Весь процесс реорганизации планируют завершить в начале 2019 года.
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